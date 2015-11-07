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فيلم في الجول - الصخرة وحازم إمام والشوالي ونجوم العرب يقدمون هدية لأبو تريكة

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فيلم في الجول - الصخرة وحازم إمام والشوالي ونجوم العرب يقدمون هدية لأبو تريكة فيلم في الجول - الصخرة وحازم إمام والشوالي ونجوم العرب يقدمون هدية لأبو تريكة

في عيد ميلاده الـ37.. يقدم FilGoal.com فيلم تسجيلي مع نجوم والعالم العربي عن الماجيكو محمد أبو تريكة أسطورة الأهلي المعتزل.

أبو تريكة ترك الكرة.. لكنه مازال في قلوب الملايين من جماهير مصر وخاصة الأهلي.

حازم إمام ووائل جمعة وعصام الحضري وعصام الشوالي وحازم الكاديكي وفهد العتيبي وغيرهم ضمن الفيلم التسجيلي.

أصعب اللحظات.. أطرفها.. صفات أبو تريكة.. ماذا يتمنى حازم إمام أن يملكه وموجود في الماجيكو.. وأمور كثيرة خرجت من نجوم الفيديو التالي.

FilGoal.com يتركك مع كلمات نجوم العرب وحكاياتهم عن أبو تريكة.

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