العشري: السولية لم يثبت نفسه حتى الآن مع الشعب

طالب طارق العشري المدير الفني السابق لفريق الشعب الإماراتي عمرو السولية لاعب الوسط ببذل مزيد من الجهد لإثبات نفسه.

وانتقل السولية للشعب من الإسماعيلي بعد سلسلة من التقارير حول انتقاله للأهلي لكن الدراويش رفضوا السماح له بالانتقال للفريق الأحمر الصيف الماضي.

وقال العشري عبر قناة الحياة2 يوم الجمعة: "السولية لم يثبت نفسه حتى الآن مع الشعب الإماراتي".

وأضاف "أطالبه ببذل مزيد من الجهد لإثبات نفسه ليقدم صورة طيبة للاعب المصري في دوري الخليج العربي".

وأشار العشري "إذا ما فشل السولية سيكون إخفاق للاعبين المصريين في دوري الخليج العربي".

وأتم "للأسف لم يثبت نفسه حتى الآن مع الشعب".

واستقال العشري من الشعب بعد سلسلة من النتائج السلبية مع الفريق الذي يحتل المراكز الأخيرة في الدوري الإماراتي.