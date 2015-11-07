أبو تريكة يجيب عن – متى يعود إلى الوسط الرياضي مجددا

متى يعود محمد أبو تريكة إلى الوسط الرياضي مرة أخرى؟ كان هذا هو السؤال الذي وجه إلى أيقونة الكرة المصرية ولاعب النادي الأهلي السابق.

ويتواجد أبو تريكة في المغرب خلال الفترة الحالية لخوض مباراة ودية في إطار احتفالات المغرب بالذكرى الـ40 للمسيرة الخضراء.

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وتحدث أبو تريكة للقناة المغربية الأولى قائلا:"أنا بعيد عن الوسط الرياضي منذ عامين والآن أنا أهيأ نفسي للعودة للمجال الذي سوف أبدأ فيه خلال الفترة المقبلة".

وأضاف"لقد قمت بفترة معايشة في إسبانيا وألمانيا وإنجلترا والآن أنا أقوم بتأهيل نفسي حتى أستطيع أفيد المنظومة الرياضية التي صنعت اسم أبو تريكة".

وأتم"الآن حان وقت رد الجميل للمنظومة الرياضية وأنتظر الوقت الجيد الذي أستطيع من خلاله إضافة الأفكار التي رأيتها في الخارج أثناء المعايشة".