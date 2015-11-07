أخبار عاجلة

ده كلام - سعد الصغير يوجه رسالة لأحد أصدقائه ويقدم " وصلة طبل بلدي " بطريقة جديدة -
ده كلام - سعد الصغير يكشف لـ سالي سرا لأول مرة ويحكي قصة دويتو " شاكيرا " والـ500 دولار -
ده كلام - سعد الصغير لـ سالي شاهين : "موريه منك يابت" -
ده كلام - سعد الصغير يغني " ياسمارة " مع سالي شاهين وهديتها -
مساء dmc - وزير الخارجية الامريكي " ترامب مستعد للتحرك لمواجهة تجاوز الحكومات وأي أطراف أخرى" -
ده كلام - ردة فعل سعد الصغير من " هدية سالي شاهين المفاجئة " -
ده كلام - إجابات مفاجئة من سعد الصغير عن الصداقة و ضرب " تامر حسني ومحمد رمضان الاسطورة " -
قبل جولة الوزير.. 80% من مصانع سوهاج متوقفة -
صور| محافظ البحيرة تشهد حفل زفاف جماعي لليتيمات -
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أبو تريكة يجيب عن – متى يعود إلى الوسط الرياضي مجددا

Google+ Print
أبو تريكة يجيب عن – متى يعود إلى الوسط الرياضي مجددا أبو تريكة يجيب عن – متى يعود إلى الوسط الرياضي مجددا

متى يعود محمد أبو تريكة إلى الوسط الرياضي مرة أخرى؟ كان هذا هو السؤال الذي وجه إلى أيقونة الكرة المصرية ولاعب النادي الأهلي السابق.

ويتواجد أبو تريكة في المغرب خلال الفترة الحالية لخوض مباراة ودية في إطار احتفالات المغرب بالذكرى الـ40 للمسيرة الخضراء.

فيلم في الجول - الصخرة وحازم إمام والشوالي ونجوم العرب يقدمون هدية لأبو تريكة

وتحدث أبو تريكة للقناة المغربية الأولى قائلا:"أنا بعيد عن الوسط الرياضي منذ عامين والآن أنا أهيأ نفسي للعودة للمجال الذي سوف أبدأ فيه خلال الفترة المقبلة".

وأضاف"لقد قمت بفترة معايشة في إسبانيا وألمانيا وإنجلترا والآن أنا أقوم بتأهيل نفسي حتى أستطيع أفيد المنظومة الرياضية التي صنعت اسم أبو تريكة".

وأتم"الآن حان وقت رد الجميل للمنظومة الرياضية وأنتظر الوقت الجيد الذي أستطيع من خلاله إضافة الأفكار التي رأيتها في الخارج أثناء المعايشة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع