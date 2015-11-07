أخبار عاجلة

ده كلام - سعد الصغير يوجه رسالة لأحد أصدقائه ويقدم " وصلة طبل بلدي " بطريقة جديدة -
ده كلام - سعد الصغير يكشف لـ سالي سرا لأول مرة ويحكي قصة دويتو " شاكيرا " والـ500 دولار -
ده كلام - سعد الصغير لـ سالي شاهين : "موريه منك يابت" -
ده كلام - سعد الصغير يغني " ياسمارة " مع سالي شاهين وهديتها -
مساء dmc - وزير الخارجية الامريكي " ترامب مستعد للتحرك لمواجهة تجاوز الحكومات وأي أطراف أخرى" -
ده كلام - ردة فعل سعد الصغير من " هدية سالي شاهين المفاجئة " -
ده كلام - إجابات مفاجئة من سعد الصغير عن الصداقة و ضرب " تامر حسني ومحمد رمضان الاسطورة " -
قبل جولة الوزير.. 80% من مصانع سوهاج متوقفة -
صور| محافظ البحيرة تشهد حفل زفاف جماعي لليتيمات -
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رغم حادث الطائرة الروسية.. 75% نسبة الإشغالات بفنادق شرم الشيخ

Google+ Print
رغم حادث الطائرة الروسية.. 75% نسبة الإشغالات بفنادق شرم الشيخ رغم حادث الطائرة الروسية.. 75% نسبة الإشغالات بفنادق شرم الشيخ
رغم حادث الطائرة الروسية، تشهد مدينة شرم الشيخ انتعاشا ملحوظا وخاصة مع بداية الموسم الشتوى السياحى، وشهدت الشواطئ ازدحاما من السياح الأجانب والعرب للاستمتاع بدفء الطقس فى المدينة.

وأكد مصدر بمدينة شرم الشيخ أن المطار شهد وصول 35 رحلة دولية و19 رحلة محلية ووصلت نسبة إشغالات الفنادق لـ75%، موضحا أن حركة الموانئ والمطارات تعمل بصورة طبيعية.

ومن جانبها قالت "باتريسا" سائحة ألمانية الجنسية، فى تصريحات خاصة، إنهم يحسون براحة كبيرة فى شرم الشيخ ممن يتعاملون معهم، وسوف تنفذ برنامج الزيارة لمشاهدة المناظر الطبيعية الخلابة بشرم الشيخ فى الوقت الذى تعيش فيه أوروبا طقسا باردا.

فيما قال "خريتوفيتش" سائح روسى، إن حادث الطائرة موجع لكنهم يعشقون شرم الشيخ، مضيفا "ليس هناك شىء يعكر صفو رحلتنا وحادث سقوط الطائرة الروسية حادث عارض، لا يؤثر على استمتاعنا بزياراتنا إلى شرم الشيخ".

أما نيكولا باس، روسية الجنيسة قالت: "برنامجنا السياحى لم يتأثر بالحادث بالرغم من أننا حزنا عند سماع نبأ الطائرة وشرم الشيخ آمنة وهى بلد الأمن والأمان".

ويقول محمد هشام صاحب شركة سياحية: إن نسبة السياحة الآن أفضل من الفترة الماضية وتشهد مدينة شرم الشيخ توافد سائحين من جميع جنسيات العالم.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015


>- مطار شرم الشيخ يستقبل رحلة سياحية من موسكو
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365