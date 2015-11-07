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حزب النور: معدات الأجهزة التنفيذية غير قادرة على مواجهة أزمة الإسكندرية

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حزب النور: معدات الأجهزة التنفيذية غير قادرة على مواجهة أزمة الإسكندرية حزب النور: معدات الأجهزة التنفيذية غير قادرة على مواجهة أزمة الإسكندرية
أصدر حزب النور بيانا قال فيه "إنه كلف قياداته بالتواصل مع الأجهزة التنفيذية المختصة وتذليل كل العقبات لوصول المعدات لإنقاذ الأماكن المنكوبة فى محافظة الإسكندرية، رغم قلة هذه المعدات وعدم جاهزيتها بالحجم الذى يتناسب مع الأزمة.

وطالب الحزب فى بيان له بسرعة توفير بعض "طلمبات الشفط" أو استئجارها للمساعدة فى رفع الضرر عن بعض المنازل المنكوبة من خلال التبرعات والجهود الذاتية من أبناء الحزب، كما طالب الحزب أعضائه بمساعدة الأهالى بالجهد البدنى فى رفع كفاءة مصارف الصرف لسرعة تصريف المياه المتراكمة، ومساعدة الأهالى من المرضى وكبار السن فى إنقاذ ما تبقى لديهم من منقولاتهم وممتلكاتهم .

وأوضح الحزب أن الأجهزة التنفيذية غير قادرة من مواجهة مثل هذه الأزمات سواء من حيث توفر المعدات أو سرعة اتخاذ القرارات والاحتياطات اللازمة لحل مشاكل الجماهير، محذرة أن المشكلة مازالت قائمة ولم يتم وضع حلول ولو مؤقتة لمواجهة تكرار سقوط الأمطار مرة أخرى مما قد يُعرض المحافظة إلى كارثة بيئية محققة.


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