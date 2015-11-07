مرشح بالإسماعيلية: برنامجى يهدف إلى حل مشاكل العمال وتوفير فرص عمل للشباب

قال سيد عزام، مرشح مستقل بالدائرة الأولى بالإسماعيلية، إنه يخوض معركة البرلمان دفاعًا عن الطبقة العمالية، والتى يمثلها رئيسا لنقابة العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بقطاع الإسماعيلية.

وأشار عزام فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إلى أنه مدعومًا من اتحاد عمال مصر باعتباره ممثلا للعمال، وأن برنامجه الانتخابى يعتمد بشكل أساسى على حلول لمشاكل العمال، ومنها توفير فرص عمل للشباب وحق العمال فى الحصول على أجر عادل وحياة كريمة، وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب شركات الاستثمار والقطاع الخاص، وتوفير الاستقرار للعامل من خلال عقد عمل يضمن حقوق العمال بداية من عدد ساعات العمل، والمرضى، والإجازات والعلاج حتى المعاش.