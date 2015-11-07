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المدير الإقليمى لشركة فيزا: تريليون و300 مليار قيمة صرف المرتبات فى مصر

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المدير الإقليمى لشركة فيزا: تريليون و300 مليار قيمة صرف المرتبات فى مصر المدير الإقليمى لشركة فيزا: تريليون و300 مليار قيمة صرف المرتبات فى مصر
قال طارق الحسينى المدير الإقليمى لشركة فيزا العالمية، إن الأزمات التى تمر بها مؤخرا كانت بسبب تراجع السياحة، مؤكدا أن لها باع كبير فى عالم السياحة، ولن تخرج من هذا السوق لأنه سيتحسن، لكن لابد من استخدام وسائل التواصل الاجتماعى للتسويق للسياحة، لعودتها لمعدلاتها الطبيعية.

وأضاف الحسينى أثناء حواره مع الإعلامى أسامة كمال مقدم برنامج "القاهرة 360" المذاع على شاشة "القاهرة والناس"، أن تريليون و300 مليار هى قيمة صرف المرتبات فى مصر و2% يتم صرفها بالطريقة الذكية.

وأشار طارق الحسينى، إلى أن تتجه للأنظمة الإلكترونية فى التعامل بينها وبين المستهلك، مؤكدا أن هذا الاتجاه سينقل البلاد نقلة عالية.

وقال إنه تم تدشين مبادرة بين شركة فيزا والمعهد المصرفى لإجراء دورات تدريبية لطريقة استخدام البطاقة الذكية بمصر.

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مصر 365

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