أخبار عاجلة

ده كلام - سعد الصغير يوجه رسالة لأحد أصدقائه ويقدم " وصلة طبل بلدي " بطريقة جديدة -
ده كلام - سعد الصغير يكشف لـ سالي سرا لأول مرة ويحكي قصة دويتو " شاكيرا " والـ500 دولار -
ده كلام - سعد الصغير لـ سالي شاهين : "موريه منك يابت" -
ده كلام - سعد الصغير يغني " ياسمارة " مع سالي شاهين وهديتها -
مساء dmc - وزير الخارجية الامريكي " ترامب مستعد للتحرك لمواجهة تجاوز الحكومات وأي أطراف أخرى" -
ده كلام - ردة فعل سعد الصغير من " هدية سالي شاهين المفاجئة " -
ده كلام - إجابات مفاجئة من سعد الصغير عن الصداقة و ضرب " تامر حسني ومحمد رمضان الاسطورة " -
قبل جولة الوزير.. 80% من مصانع سوهاج متوقفة -
صور| محافظ البحيرة تشهد حفل زفاف جماعي لليتيمات -
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

البيئة: مفاوضات "التغيير المناخى" تشهد خلافات بين الدول النامية والمتقدمة

Google+ Print
البيئة: مفاوضات "التغيير المناخى" تشهد خلافات بين الدول النامية والمتقدمة البيئة: مفاوضات "التغيير المناخى" تشهد خلافات بين الدول النامية والمتقدمة
قال الدكتور هشام عيسى، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة، إن هناك فجوة واختلاف فى الرؤى بين الدول النامية والمتقدمة بالنسبة لوجهات النظر المتعلقة بالحد من آثار التغير المناخى.

وأضاف الدكتور هشام عيسى، لـ"اليوم السابع"، أن مؤتمر التغير المناخى المقرر عقده بباريس اليوم السبت بحضور وفد مصرى وزارى يرأسه وزير البيئة هدفه تقريب وجهات النظر فى هذا الشأن، مضيفا أن تتولى رئاسة وزراء البيئة الأفارقة.

وأشار إلى أن هناك نقاط خلافية يخشى من عدم الوصول لاتفاق بشأنها بمؤتمر باريس حيث سيحاول الوزراء فى هذا المؤتمر التحضيرى حل جزء منها لإنجاح المؤتمر.


>- مصر تستعد لمؤتمر التغير المناخى بباريس.. وزير البيئة يعلن موافقة مجلس الوزراء على الخطة الوطنية بعد عرضها على الوزارات المعنية.. تتضن ملامح الوضع الاقتصادى والمشروعات التنموية وخطط التغلب على المخاطر
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر

ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر

موجز أخبار مصراوي 7/4/2017

موجز أخبار مصراوي 7/4/2017

سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا

سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا

ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية

ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية