البيئة: مفاوضات "التغيير المناخى" تشهد خلافات بين الدول النامية والمتقدمة

قال الدكتور هشام عيسى، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة، إن هناك فجوة واختلاف فى الرؤى بين الدول النامية والمتقدمة بالنسبة لوجهات النظر المتعلقة بالحد من آثار التغير المناخى.

وأضاف الدكتور هشام عيسى، لـ"اليوم السابع"، أن مؤتمر التغير المناخى المقرر عقده بباريس اليوم السبت بحضور وفد مصرى وزارى يرأسه وزير البيئة هدفه تقريب وجهات النظر فى هذا الشأن، مضيفا أن مصر تتولى رئاسة وزراء البيئة الأفارقة.

وأشار إلى أن هناك نقاط خلافية يخشى من عدم الوصول لاتفاق بشأنها بمؤتمر باريس حيث سيحاول الوزراء فى هذا المؤتمر التحضيرى حل جزء منها لإنجاح المؤتمر.

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