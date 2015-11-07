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الجبهة الوطنية: رصدنا استخداما مكثفا للمال السياسى بالمرحلة الثانية

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الجبهة الوطنية: رصدنا استخداما مكثفا للمال السياسى بالمرحلة الثانية الجبهة الوطنية: رصدنا استخداما مكثفا للمال السياسى بالمرحلة الثانية
قال عماد الشهاوى، المتحدث الرسمى لتحالف الجبهة الوطنية، إن التحالف رصد استخدام العديد من المرشحين للمال السياسى خلال الدعاية بالمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية بشكل مكثف، مطالبا اللجنة العليا للانتخابات بسرعة وقف ذلك.

وأضاف المتحدث الرسمى لتحالف الجبهة الوطنية، لـ"اليوم السابع" أن التحالف أقام عشرات الفعاليات منذ بدء فترة الدعاية الانتخابية حتى الآن شارك فيها الدكتور محمد غنيم زعيم التحالف، لتوضيح البرنامج السياسى لكل مرشح تابع للتحالف أمام الناخبين فى دائرته الانتخابية.

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