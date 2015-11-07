أخبار عاجلة

ده كلام - سعد الصغير يوجه رسالة لأحد أصدقائه ويقدم " وصلة طبل بلدي " بطريقة جديدة -
ده كلام - سعد الصغير يكشف لـ سالي سرا لأول مرة ويحكي قصة دويتو " شاكيرا " والـ500 دولار -
ده كلام - سعد الصغير لـ سالي شاهين : "موريه منك يابت" -
ده كلام - سعد الصغير يغني " ياسمارة " مع سالي شاهين وهديتها -
مساء dmc - وزير الخارجية الامريكي " ترامب مستعد للتحرك لمواجهة تجاوز الحكومات وأي أطراف أخرى" -
ده كلام - ردة فعل سعد الصغير من " هدية سالي شاهين المفاجئة " -
ده كلام - إجابات مفاجئة من سعد الصغير عن الصداقة و ضرب " تامر حسني ومحمد رمضان الاسطورة " -
قبل جولة الوزير.. 80% من مصانع سوهاج متوقفة -
صور| محافظ البحيرة تشهد حفل زفاف جماعي لليتيمات -
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"العدل" تخصص دائرة بمحاكم الاستئناف لمحاكمة المتاجرين بالبشر

Google+ Print
"العدل" تخصص دائرة بمحاكم الاستئناف لمحاكمة المتاجرين بالبشر "العدل" تخصص دائرة بمحاكم الاستئناف لمحاكمة المتاجرين بالبشر
قال المستشار هانى عبد الجابر مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان، إنه تقرر إنشاء دائرة بكل محكمة استئناف على مستوى الجمهورية، يكون تخصصها محاكمة المتهمين فى القضايا الخاصة بالاتجار بالبشر، وذلك تمهيدا لتنفيذ ما أعلن عنه المستشار أحمد الزند وزير العدل من سعى لإنشاء محاكم متخصصة فى مثل تلك القضايا.

وأضاف مساعد وزير العدل فى تصريحات خاصة أن إنشاء دائرة بكل محكمة استئناف سيكون بداية لخطة وزارة العدل لإنشاء محاكم متخصصة ومنفصلة لمحاكمة المتهمين بالاتجار بالبشر، وفقا لمواد القانون رقم 64 لسنة 2010 وتعريفاته لجريمة الاتجار بالبشر والعقوبات التى وضعت به.

وأوضح المستشار هانى عبد الجابر أنه لم يتحدد حتى الآن موعد الإعلان عن إنشاء تلك الدوائر، وأن العقوبات الخاصة بالاتجار بالبشر لكن المدة الخاصة بذلك لن تطول، مشيرا إلى أن عقوبة المتاجرين بالبشر تصل للسجن المؤبد على مرتكب الجريمة، وأن تلك المحاكم تهدف إلى ردع مرتكبى هذه الجريمة والحد من انتشارها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر

ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر

موجز أخبار مصراوي 7/4/2017

موجز أخبار مصراوي 7/4/2017

سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا

سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا

ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية

ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية