بالصور.. جمال عبد الحميد وربيع ياسين فى زفتى لدعم مرشح بالانتخابات البرلمانية
شارك جمال عبد الحميد، نجم الأهلى والزمالك السابق والمدير الفنى الحالى للسكة الحديد، وربيع ياسين، المدير الفنى السابق لمنتخب مصر، فى اليوم الرياضى الذى نظمه أحمد فودة نصير رئيس لجنة تنمية الموارد بنادى الزمالك والمرشح فى انتخابات مجلس النواب عن دائرة زفتى بمحافظة الغربية بقرية ميت الحارون بزفتى، وحضر نجوم كرة القدم مباراة كرة القدم التى أقيمت على الملعب الخماسى على شاطئ النيل بالقرية وقاما بمنح الفريق الفائز الكأس وتكريم باقى اللاعبين ومنحهم ميداليات وتيشرتات وتم التقاط الصور التذكارية مع لاعبى الفريقين.إعلان - Ads إعلان - Ads
وطالب الثنائى جمال عبد الحميد وربيع ياسين شباب وأهالى زفتى بدعم المرشح أحمد فودة نصير والتصويت له فى الانتخابات البرلماية التى ستجرى يومى 22،23 نوفمبر الجارى.
>