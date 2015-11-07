هيثم الحريرى يطالب الشباب بالتصويت للمرشح أحمد بلال فى الانتخابات البرلمانية

أكد النائب البرلمانى هيثم أبو العز الحريرى على سعادته بوجوده بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية بعد مرور أسبوع من إعلان النتائج النهائية للمرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية، وأضاف"الحريرى" أنه حضر إلى المحلة لدعم المرشحين المؤمنين بثورتى 25يناير،30يونيه.>جاء ذلك خلال مشاركته فى مؤتمر دعم وتأييد أحمد بلال المرشح فى الانتخابات البرلمانية بدائرة بندر المحلة بمحافظة الغربية، وذلك فى المؤتمر الذى أقيم أمس الجمعة بدار المناسبات بمنطقة العلو ثان المحلة بحضور المئات من أبناء المنطقة وأنصار المرشح أحمد بلال.

وأكد"الحريرى" أن حملته الانتخابية كانت أفقر حملة انتخابية فى محافظة الإسكندرية، مضيفا أنه بدعم المواطنين للحملة أصبحت أقوى الحملات.

مطالبا المواطنين بدعم حملة المرشح "أحمد بلال" رغم كونها حملة فقيرة ماديا، مشيرا أنه بدعم المواطنين سيجعلها من أقوى وأغنى الحملات الانتخابية، مؤكدا أننا أغنياء بدعم المواطنين وليس بالأموال التى تنفق على الحملة الانتخابية.

>ودعا "الحريرى" الشباب الذى شارك فى ثورتى25يناير و30يونيه والمواطنين أبناء المحلة بالنزول لدعم المرشح أحمد بلال أحد المؤمنين مثله بأهداف الثورتين لمواجهة الفساد.

من جانبه قال المرشح أحمد بلال أن مصر تواجه مالا سياسيا ضخما وقررنا أن نلجأ إلى الشرفاء ونحتمى بهم ونطالبهم بالدعم لمواجهة المال السياسى بكل قوة، مؤكدا أن مجلس النواب لابد أن يكون مكانا لنواب الشعب وليس للصوص والفاسدين.

وأشار أنه حال فوزه بمقعد فى البرلمان سيقدم استجوابا حول مركز خدمات نقل الدم، الذى احتكر التبرع بالدم على مستوى الجمهورية ومنع التبرع بالدم فى المستشفيات العامة ما تسبب فى عدم توافر الدم بشكل كافٍ للمواطنين والاتجار فيه.

وأضاف"بلال" أنه سيتقدم بمشروع قانون موحد لتنظيم سياسة التبرع بالدم فى مصر، وسيصبح ثانى قانون متعلق بالدم بعد القانون الذى صدر فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وتابع "بلال أن برنامجه الانتخابى يركز على النهوض بالتعليم من فرض ضريبة على الفئات الأعلى دخلا تسمى ضريبة تحسين الخدمة التعليمية لتوفير ميزانية أكبر لقطاع التعليم، وإضافة بند يتضمن جدول لتحسين أجور المعلمين فى مشروع التعليم قبل الجامعى.

وتابع"بلال" أن لديه اقتراح بأن يتم إنشاء وزارة للغزل والنسيج فى تشكيل الحكومة المقبلة تختص فى الإشراف على قطاع الغزل والنسيج ابتداء من بذرة القطن وحتى تسويق المنتج النهائى أسوة بالهند وباكستان، والتى ساهمت فى زيادة إنتاج الدولتين من صناعة الغزل والنسيج وزيادة قدرتهم فى غزو أسواق العالم.