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ريكي مارتن بالزي الخليجي في قطر

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نشر النجم العالمي Ricky Martin عبر صفحته الخاصة على موقع "انستقرام" للتواصل الإجتماعي، صورة له باللباس الخليجي، وعلق عليها بالقول: Time For فن.

وكشف Martin من خلال الهاشتاغات التي أرفقها بالصورة، انه التقطها خلال زيارته للمتحف الوطني في العاصمة القطرية الدوحة.

ونالت الصورة آلاف الـ Likes والتعليقات، خصوصاً من العرب الذين رحبوا بزيارة Ricky إلى قطر.

يشار إلى أن الكثير من نجوم العالم، تستهويهم زيارة البلدان العربية، مثل لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو الذي زار المغرب مؤخراً، والنجمة العالمية Lady Gaga التي تخطط لإقامة زفافها في المغرب، والنجم Will Smith الذي أطل مؤخراً في الأردن، وغيرهم...

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