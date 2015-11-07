الاتحاد الأوروبى: 25 مليون يورو لدعم القطاع الخاص والمجتمع المدنى بلبنان

>اعتمد الاتحاد الأوروبى حزمة المساعدات الثانية للبنان، لعام 2015 بقيمة إجمالية تصل إلى 25 مليون يورو لتمويل ثلاثة قطاعات هى دعم تطوير القطاع الخاص والمجتمع المدنى إضافة إلى الدعم الفنى للحكومة اللبنانية.

وذكر بيان صدر عن بعثة الاتحاد الأوروبى فى لبنان، أنه سيخصص من حزمة التمويل "15 مليون يورو" لدعم تطوير القطاع الخاص، من خلال مساعدة المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم لتكون تنافسية أكثر.

وأشار إلى أنه رغم القدرة الملفتة لمؤسسات الأعمال فى لبنان على التكيف والتعافى وإرادة التطور لديها فى إطار الأزمة المستمرة والظروف الجغرافية والسياسية المضطربة، فإن القطاع الخاص اللبنانى يحتاج للمساعدة لاحتلال موقع أكثر تنافسية.

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