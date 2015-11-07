أخبار عاجلة

ده كلام - سعد الصغير يوجه رسالة لأحد أصدقائه ويقدم " وصلة طبل بلدي " بطريقة جديدة -
ده كلام - سعد الصغير يكشف لـ سالي سرا لأول مرة ويحكي قصة دويتو " شاكيرا " والـ500 دولار -
ده كلام - سعد الصغير لـ سالي شاهين : "موريه منك يابت" -
ده كلام - سعد الصغير يغني " ياسمارة " مع سالي شاهين وهديتها -
مساء dmc - وزير الخارجية الامريكي " ترامب مستعد للتحرك لمواجهة تجاوز الحكومات وأي أطراف أخرى" -
ده كلام - ردة فعل سعد الصغير من " هدية سالي شاهين المفاجئة " -
ده كلام - إجابات مفاجئة من سعد الصغير عن الصداقة و ضرب " تامر حسني ومحمد رمضان الاسطورة " -
قبل جولة الوزير.. 80% من مصانع سوهاج متوقفة -
صور| محافظ البحيرة تشهد حفل زفاف جماعي لليتيمات -
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الاتحاد الأوروبى: 25 مليون يورو لدعم القطاع الخاص والمجتمع المدنى بلبنان

Google+ Print
الاتحاد الأوروبى: 25 مليون يورو لدعم القطاع الخاص والمجتمع المدنى بلبنان الاتحاد الأوروبى: 25 مليون يورو لدعم القطاع الخاص والمجتمع المدنى بلبنان

>اعتمد الاتحاد الأوروبى حزمة المساعدات الثانية للبنان، لعام 2015 بقيمة إجمالية تصل إلى 25 مليون يورو لتمويل ثلاثة قطاعات هى دعم تطوير القطاع الخاص والمجتمع المدنى إضافة إلى الدعم الفنى للحكومة اللبنانية.

وذكر بيان صدر عن بعثة الاتحاد الأوروبى فى لبنان، أنه سيخصص من حزمة التمويل "15 مليون يورو" لدعم تطوير القطاع الخاص، من خلال مساعدة المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم لتكون تنافسية أكثر.

وأشار إلى أنه رغم القدرة الملفتة لمؤسسات الأعمال فى لبنان على التكيف والتعافى وإرادة التطور لديها فى إطار الأزمة المستمرة والظروف الجغرافية والسياسية المضطربة، فإن القطاع الخاص اللبنانى يحتاج للمساعدة لاحتلال موقع أكثر تنافسية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365