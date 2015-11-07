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ضبط تشكيل عصابى أثناء تنقيبه عن الآثار بالإسكندرية وبحوزته أوانى أثرية

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ضبط تشكيل عصابى أثناء تنقيبه عن الآثار بالإسكندرية وبحوزته أوانى أثرية ضبط تشكيل عصابى أثناء تنقيبه عن الآثار بالإسكندرية وبحوزته أوانى أثرية
نجحت مباحث الإسكندرية برئاسة اللواء شريف عبد الحميد، مدير إدارة البحث الجنائى، فى ضبط تشكيل عصابى تخصص فى التنقيب عن الآثار وسرقتها.

تلقى اللواء أحمد عبد الجليل حجازى، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، المحضر المحرر بمعرفة المقدم إبراهيم عبد السلام، رئيس وحدة مباحث الآثار بإدارة شرطة السياحة والآثار بالإسكندرية، يتضمن ضبط كل من "سعيد ع س" 48 سنة نجار مقيم دائرة القسم، و"محمد ع ع" 44 سنة موظف مقيم دائرة أول المنتزه، و"أبو عوف ح ع" 35 سنة عامل مقيم دائرة سيدى جابر، و"نصر م م" 60 سنة بدون عمل مقيم دائرة الجمرك، و"أحمد ع ف" 34 سنة صاحب محل مقيم دائرة باب شرقى، و"محمد ف س" 39 سنة حاصل على ليسانس آداب مقيم السيدة زينب محافظة القاهرة، و"هانى م م ب" 32 سنة حاصل على دبلوم مقيم دائرة الدخيلة، و"حسن ش ح" 17 سنة عامل مقيم دائرة الدخيلة، و"محمد ع م" 26 سنة عامل مقيم دائرة باب شرقى، و"شريف م ص" 18 سنة عامل مقيم دائرة باب شرقى.

وذلك أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل العقار رقم 57 حارة الشيخ شاهين منطقة كوم الشقافة دائرة القسم "ملك الأول "وبحوزتهم عدد "10" أجزاء من أوانى فخارية يشتبه أن تكون أثرية.

تم التحفظ على أدوات الحفر وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بأعمال حفر بقصد التنقيب عن الآثار بالاتفاق مع مالك العقار، وتم إخطار عمليات المحافظة وحى غرب، وتحرر المحضر جنح قسم مينا البصل، وجار العرض على النيابة.

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مصر 365