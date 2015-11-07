حملات مرورية لرصد السائقين متعاطى المواد المخدرة أعلى الطرق السريعة

تستكمل الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مجدى عز الدين مدير المرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمختلف مديريات الأمن، حملاتها المرورية والانضباطية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، على الطرق والميادين، لفرض الانضباط المرورى.

وتشن الإدارة حملات مرورية للكشف عن متعاطى المواد المخدرة أعلى الطرق السريعة، ولإجراء حملات الكشف عن سائقى الأتوبيسات، تحسبًا لوقوع أى حوادث مرورية، تودى بحياة طلاب المدارس، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع أى مخالف.

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