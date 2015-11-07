وتم ضبط كل من "عمر ص ع ص" 54 سنة المدير المسئول عن ثلاجة الإسكندرية للمطاحن لحيازته وعرضه للبيع عدد "500 " كجم ملح الطعام منتهى الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمى، و"أسامه م ع غ" 41 سنة صاحب محل لبيع اللحوم المجمدة لحيازته وعرضه للبيع عدد "64 " كجم لانشون به تغيير فى الخواص الطبيعية وبعرضه على مديرية الطب البيطرى "قسم تفتيش اللحوم"، تبين أنه غير صالح للاستهلاك الآدمى، و"محمد ش ر" 34 سنة جزار لحيازته وعرضه للبيع عدد "31 " كجم لحوم ودهون بها تغيير فى الخواص الطبيعية وبعرضها على مديرية الطب البيطرى "قسم تفتيش اللحوم" تبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمى.
>كما تم ضبط "إسماعيل ع ح" 35 سنة بائع مخللات لحيازته وعرضه للبيع عدد "525 " كجم من المخللات بها تغيير فى الخواص الطبيعية وغير صالح للاستهلاك الآدمى، و"عبد الستار م ع" 48 سنة بائع لحيازته وعرضه للبيع عدد " 815 " ولاعة أجنبية الصنع ومجهولة المصدر.
مديرية أمن الإسكندرية تواصل حملاتها التفتيشية على الأسواق لضبط الأسعار والمخالفين
وتم ضبط كل من "عمر ص ع ص" 54 سنة المدير المسئول عن ثلاجة الإسكندرية للمطاحن لحيازته وعرضه للبيع عدد "500 " كجم ملح الطعام منتهى الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمى، و"أسامه م ع غ" 41 سنة صاحب محل لبيع اللحوم المجمدة لحيازته وعرضه للبيع عدد "64 " كجم لانشون به تغيير فى الخواص الطبيعية وبعرضه على مديرية الطب البيطرى "قسم تفتيش اللحوم"، تبين أنه غير صالح للاستهلاك الآدمى، و"محمد ش ر" 34 سنة جزار لحيازته وعرضه للبيع عدد "31 " كجم لحوم ودهون بها تغيير فى الخواص الطبيعية وبعرضها على مديرية الطب البيطرى "قسم تفتيش اللحوم" تبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمى.