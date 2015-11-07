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مديرية أمن الإسكندرية تواصل حملاتها التفتيشية على الأسواق لضبط الأسعار والمخالفين

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مديرية أمن الإسكندرية تواصل حملاتها التفتيشية على الأسواق لضبط الأسعار والمخالفين مديرية أمن الإسكندرية تواصل حملاتها التفتيشية على الأسواق لضبط الأسعار والمخالفين
واصلت مديرية أمن الإسكندرية الإشراف على حملة تموينية مكبرة شارك فيها ضباط إدارة شرطة والتجارة الداخلية وضباط إدارة البحث الجنائى وضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، لتحقيق الانضباط فى القطاع التموينى وإحكام السيطرة على الأسواق وأسعار السلع الغذائية.

وتم ضبط كل من "عمر ص ع ص" 54 سنة المدير المسئول عن ثلاجة الإسكندرية للمطاحن لحيازته وعرضه للبيع عدد "500 " كجم ملح الطعام منتهى الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمى، و"أسامه م ع غ" 41 سنة صاحب محل لبيع اللحوم المجمدة لحيازته وعرضه للبيع عدد "64 " كجم لانشون به تغيير فى الخواص الطبيعية وبعرضه على مديرية الطب البيطرى "قسم تفتيش اللحوم"، تبين أنه غير صالح للاستهلاك الآدمى، و"محمد ش ر" 34 سنة جزار لحيازته وعرضه للبيع عدد "31 " كجم لحوم ودهون بها تغيير فى الخواص الطبيعية وبعرضها على مديرية الطب البيطرى "قسم تفتيش اللحوم" تبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمى.
>كما تم ضبط "إسماعيل ع ح" 35 سنة بائع مخللات لحيازته وعرضه للبيع عدد "525 " كجم من المخللات بها تغيير فى الخواص الطبيعية وغير صالح للاستهلاك الآدمى، و"عبد الستار م ع" 48 سنة بائع لحيازته وعرضه للبيع عدد " 815 " ولاعة أجنبية الصنع ومجهولة المصدر.

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مصر 365

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