الجابري لـ«الرياض»: وزارة العمل البنغلاديشية تتحمل تأخير 50 ألف تأشيرة مصدقة

حمّل مستثمر في قطاع الاستقدام الحكومة البنغلاديشية عدم إرسال العمالة المنزلية النسائية إلى المملكة بسبب رغبتها في فتح المجال أمام العمالة الرجالية، ووجود بعض العوراض الصحية مثل الصرع أو المس والأمراض العصبية والنفسية والسحر والتي لا تدخل ضمن إطار الفحص الطبي المقدم لسفارة المملكة ببنغلاديش، ومن الصعب اكتشافها سريرياً، مشيراً إلى أن مكاتب الاستقدام الوطنية تحمل وزارة العمل البنغلاديشية تعطيل 50 ألف تأشيرة مصدقة لعمالة منزلية من سفارة المملكة في دكا.

وأكد نائب رئيس لجنة الاستقدام بغرفة مكة المكرمة منصور الجابري أن هناك عدم اهتمام من مكاتب الاستقدام البنغلاديشية في ممارسة نشاط العمالة المنزلية النسائية، وذلك لعدم فتح استقدام العمالة المنزلية الرجالية والمهنية وتكبد مكاتب الاستقدام في بنجلاديش خسائر نتيجة تحملهم تكلفة البدائل بسبب عودة أعداد كبيرة من العمالة المنزلية النسائية من المملكة.

وكشف الجابري ل"الرياض" عن تعمد الحكومة البنغلاديشية بعدم إرسال العمالية المنزلية النسائية إلى المملكة بسبب رغبتها في فتح المجال أمام العمالة الرجالية، مشيراً إلى أن هناك انتشار لظاهرة عودة العمالة المنزلية النسائية إلى بلادهم بسبب عدم التأقلم أو وجود بعض الأمراض الصحية مثل الصرع أو المس والتي لا تدخل ضمن إطار الفحص الطبي المقدم لسفارة المملكة ببنغلاديش.

وأضاف الجابري أن ضعف الإقبال من العمالة المنزلية النسائية البنغلاديشية للعمل بالمملكة يرجع نتيجة ظروف داخلية وخارجية من الداخلية ما يتناقله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من مظاهر إساءة المعاملة للعاملات، أما بالنسبة للأسباب الخارجية فبسبب أن المصانع في بنغلاديش تقدم رواتب تلامس الراتب التي تتقاضاه العمالة المنزلية بالمملكة.

وكانت المملكة وبنجلاديش قد وقعتا في العاصمة دكا، فبراير 2015، الاتفاقية الثنائية لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية من بنغلاديش، وقد حددت وزارة العمل السقف الأعلى لتكاليف الاستقدام من بنغلاديش ب7000 ريال على أن يكون التعاقد وفق العقد القياسي المُحدَّث والمُلزم بأن لا تزيد الدفعة الأولى عن 25% يتقاضها مزود الخدمة من المواطن للبدء في إجراءات الاستقدام والتي لا تزيد وفق العقد الجديد عن 60 يوماً.