المقوسة القندية تصيب المرأة بسبب التعامل مع الحيوانات

المقوسة القندية مرض ينتقل إلى الإنسان عن طريق اللحم الذى لم يتم طهيه بشكل كاف، أو من خلال الاتصال والتعامل مع الحيوانات، هو فيروس أحادى الخلية يعيش الغالبية الساحقة من فترة حياته فى حامل من عائلة القطط خاصة المنزلية، حيث إن القط الواحد يستطيع أن ينقل كميات هائلة من هذا الفيروس عن طريق البراز والإفرازات التى يحدث اتصال بينها وبين الإنسان.

تقول د. هناء عبد المنعم أستاذ طب أمراض النساء والتوليد جامعة الأزهر عادة ما تكون أعراضه خفيفة لكن عند الأشخاص الذين يعانون من الإيدز قد يؤدى إلى تلوث حاد فى الدماغ، بينما عند الأجنة التى تتعرض للإصابة فى مرحلة مبكرة من الحمل قد يؤدى إلى العمى أو التخلف.

هذا بالإضافة إلى أن أمكانية الإصابة من خلال تناول اللحم الذى لم يتم طهيه كما يجب، فهذا الفيروس يتكاثر فى الجهاز الهضم، ويمكن ان تنتشر فى جميع أنسجة الجسم، بما فى ذلك الدماغ والدورة الدموية، والأعضاء الأساسية التى يستهدفها هذا الفيروس، هى: عضلات الهيكل العظمى، عضلة القلب، العين، العقد اللمفية والرئتان.

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