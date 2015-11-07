الآلاف بالشرقية يشيعون جثامين الشقيقين شهداء انفجار أبوكبير الإرهابى

شيع منذ قليل الآلاف من أهالى مركز أبو كبير جثامين الشقيقين صلاح وعبد الرحمن عصام مراد شهداء حادث أبو كبير الإرهابى الذى وقع أثناء خطبة صلاة الجمعة اليوم.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة عليهم بمسجد كفر النجدى بمدينة أبو كبير ثم حملوا الجثامين الطاهرة لمثواها الأخير وبمدافن العائلة "أولاد فضل".

وردد المشيعون هتافات معادية للجماعات الإرهابية، وهتافات لا إله إلا الله محمد رسول الله، وحضر تشييع الجنازة عدد من المرشحين.

>يذكر أنه أثناء صلاة الجمعة انفجرت سيارة أمام عزبة رأفت بمدخل أبو-كبير وتفحمت وبجوارها دراجة نارية وتناثرت جثث 3 أشخاص كان من بينهم الشقيقان واللذان وافتهم المنية وهم فى طريقهم لصلاة الجمعة.

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