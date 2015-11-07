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مباحث إدفو تضبط 4عاطلين بحيازتهم 10 كيلو بانجو وأسلحة نارية

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مباحث إدفو تضبط 4عاطلين بحيازتهم 10 كيلو بانجو وأسلحة نارية مباحث إدفو تضبط 4عاطلين بحيازتهم 10 كيلو بانجو وأسلحة نارية
ألقت مباحث إدفو، القبض على 4 عاطلين بحيازتهم 10 كيلو بانجو وأسلحة نارية وطلقات، فتم التحفظ على المتهم بديوان المركز تحت تصرف النيابة العامة.

وكان اللواء عمر أحمد ناصر، مدير أمن أسوان، قد تلقى إخطارا بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة إدفو والقوة المرافقة عقب تقنين الإجراءات من ضبط كلا من المتهم (هيثم . م) 37 سنة والمتهم (محمد . ا) 57 سنة و المتهم (ابازيد . ت) 32 سنة والمتهم (احمد . ب) 21 سنة، وبحيازتهم كمية من نبات البانجو المخدر وزنت (10) كجم تقريبا وسلاح نارى عبارة عن فرد روسى وطلقة من ذات العيار وسلاح نارى عبارة عن فرد خرطوش و(2) طلقة من ذات العيار، فتحرر عن ذلك المحضر 8540 إدارى إدفو، وجار العرض على النيابة العامة.
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