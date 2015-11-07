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نيابة الهرم تحبس عاطلين 4 أيام أطلقا النيران على موظف وتسببا فى فقد بصره

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نيابة الهرم تحبس عاطلين 4 أيام أطلقا النيران على موظف وتسببا فى فقد بصره نيابة الهرم تحبس عاطلين 4 أيام أطلقا النيران على موظف وتسببا فى فقد بصره
أمرت نيابة الهرم، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بإطلاق النار على مندوب مبيعات، ما تسبب فى فقد بصره، وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا سرقة موظف وشقيقته بالإكراه، إلا أن المجنى عليه الذى كان يقود سيارته ويمر مصادفة، تدخل للدفاع عن الموظف وشقيقته وطارد المتهمين، ما دفع أحدهما لإطلاق النار عليه.

كان اللواء طارق نصر، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، قد تلقى بلاغا يفيد بتعرض "حسن طه" مندوب مبيعات لإطلاق نار من جانب مجهولين ما أسفر عن فقد عينيه.

وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء قيادة المجنى عليه لسيارته بمنطقة الهرم، فوجئ بمجهولين يستقلان دراجة بخارية يهددان أحد الأشخاص وفتاة بصحبته بالأسلحة النارية لسرقتهما، ما دفعه لمطاردة المتهمين إلا أن أحد المجهولين أطلق النار عليه، ما أسفر عن إصابته بعينه فقد على إثرها البصر، وتمكن المقدم أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، من ضبط المتهمين وهما "إسلام.ب" وشقيقه "سيد" عاطلين وبحوزتهما فرد خرطوش و3 حقائب مسروقة و6 هواتف محمولة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.
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مصر 365