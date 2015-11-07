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تحطم سيارة بعد انهيار شرفة منزل بالدقهلية عليها بسبب سوء الأحوال الجوية

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تحطم سيارة بعد انهيار شرفة منزل بالدقهلية عليها بسبب سوء الأحوال الجوية تحطم سيارة بعد انهيار شرفة منزل بالدقهلية عليها بسبب سوء الأحوال الجوية
تحطم سقف سيارة ملاكى جراء سقوط أجزاء من شرفة منزل بطلخا بمحافظة الدقهلية بسبب موجة الطقس السيئ التى تضرب البلاد حاليا.

تلقى اللواء عاصم حمزة، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السعيد عمارة مدير مباحث المديرية بورود بلاغ لمركز طلخا من إدارة شرطة النجدة، بسقوط شرفة عقار بميدان" وصفى" ببندر طلخا.

بالانتقال إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين سقوط جزء من شرفة الطابق الثالث، لعقار غير مأهول بالسكان، تسبب فى تلفيات بسقف ومقدمة السيارة رقم "د ص ب 8541 نقل"، متروكة أسفل العقار، ولم ينجم عن ذلك إصابات.
>وبسؤال مالك السيارة لم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك، وعلل ذلك لسوء الأحوال الجوية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8334/2015 إدارى المركز.

بالعرض على النيابة العامة قررت انتداب أحد المختصين من الإدارة الهندسية برئاسة مجلس ومدينة طلخا لإجراء المعاينة اللازمة.
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مصر 365