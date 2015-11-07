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النيابة تأمر بدفن جثة "ربة منزل" انتحرت حرقا بعد فشل زواجها بأوسيم

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النيابة تأمر بدفن جثة "ربة منزل" انتحرت حرقا بعد فشل زواجها بأوسيم النيابة تأمر بدفن جثة "ربة منزل" انتحرت حرقا بعد فشل زواجها بأوسيم
أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، تحت إشراف المستشار أحمد البقلى، المحامى العام الأول للنيابات، بتشريح ودفن جثة ربة منزل، انتحرت بأن أشعلت النيران فى جسدها.

وتخلصت ربة المنزل من حياتها، بسبب مرورها بأزمة نفسية عقب فشل زواجها الثانى، وانتهائه بالطلاق بأوسيم، وطلبت النيابة تحريات المباحث عن الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.
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