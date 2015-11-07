نصائح لمرضى العظام والروماتيزم.. أهمها سيبك من الصوف وخليك فى القطن

يعانى كثير من الأشخاص من الإصابة بأمراض العظام مثل هشاشة العظام والروماتيزم وخشونة المفاصل وهو ما يتسبب فى الشعور بالألم بالعظام وخاصة مع انخفاض درجات حرارة الجو وحلول الطقس البارد.

حول ذلك تقول دكتور صلاح حواس أستاذ الروماتيزم والتأهيل بطب المنصورة، إنه يجب على مرضى العظام خاصة الذين يعانون من الروماتيزم ضرورة تقليل التعرض لتيارات الهواء الباردة بصورة مباشر لتجنب الشعور بآلام المفاصل فعلى سبيل المثال أثناء ركوب السيارة يجب فتح نافذة واحد من السيارة لكى تكون حرارة الجو بالسيارة معادلة لحالة الجو خارج السيارة لتفادى ألم المفاصل وكذلك فتح نافذة المنزل لكى يتعرض الجسم للهواء بالتدريج.

واستكمل د. صلاح قائلا: "يجب على مرضى العظام الاهتمام بتناول الأدوية العلاجية للروماتيزم وتقليل تناول أدوية المسكنات قدر المستطاع لتجنب تعرضهم آثارها الجانبية على الكلى والكبد والتهابات المعدة".

وتابع د. صلاح قائلا: "يجب على المرضى الذين يعانون من الروماتيزم الاهتمام بتدفئة العظام والمفاصل من خلال ارتداء الملابس القطنية مع مراعاة تجنب الملابس من النوع الصوف حتى لا يتعرض لبعض المشاكل الصحية بعد انتهاء موجة الطقس البارد.

واستكمل د. صلاح قائلا: "يجب على مرض الذين يعانون من الروماتيزم بالعظام فى ظل أثناء انخفاض حرارة الجو والطقس البارد عدم الإفراط فى تناول الأطعمة الدسمة والغنية بالدهون لتجنب زيادة الوزن حيث تساهم زيادة كليو جرام واحد من الوزن بمثابة 4 كليو جرامات حمل على مفاصل الجسم مما يترتب عليه زيادة الشعور بألم المفاصل وكذلك الحال بالنسبة لمرضى هشاشة والخشونة المفاصل.

وتابع د. صلاح قائلا: "يجب على المرضى الذين من مشاكل بالعظام ضرورة الاهتمام بالتغذية السليمة والصحية التى تفيد جسمهم فترة الطقس البارد من خلال الحرص على تناول الأغذية الغنية بالكالسيوم والأجبان الصحية قلية الأملاح والدسم وتناول كوب من اللبن يوميا للحصول على التدفئة الجسم.