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الباجى قايد السبسى: أزمة نداء تونس لن تدوم

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الباجى قايد السبسى: أزمة نداء تونس لن تدوم الباجى قايد السبسى: أزمة نداء تونس لن تدوم

>أعرب الرئيس التونسى، الباجى قايد السبسى، لدى وصوله إلى مطار تونس قرطاج الليلة قادما من السويد، عن اعتقاده بأن أزمة حركة "نداء تونس" لن تدوم، مؤكدا ضرورة العودة إلى الوفاق.

وأكد أنه لا يريد التدخل فى شؤون الأحزاب إلا إذا كان الأمر شأنا وطنيا "ونداء تونس شأن وطنى، يذكر أن الرئيس التونسى اختتم زيارته للسويد بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم الثنائية.

وبدوره اعتبر خميس الجيناوى، المستشار الدبلوماسى للرئيس التونسى، أن تلك الزيارة كانت ناجحة على المستوى السياسى ونجحت فى إعادة العلاقات مع السويد بعد انقطاع دام سنوات بسبب وضع حقوق الانسان فى تونس قبل الثورة.
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