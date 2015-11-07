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توقعات بوصول إعصار آخر إلى اليابسة فى اليمن غدا الأحد

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توقعات بوصول إعصار آخر إلى اليابسة فى اليمن غدا الأحد توقعات بوصول إعصار آخر إلى اليابسة فى اليمن غدا الأحد

>قالت هيئة الأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة إن اعصارا سيجلب أمطارا غزيرة يمكن أن يصل إلى اليابسة غدا الأحد فى اليمن بعد أيام من هبوب إعصار آخر تسبب فى حالة من الفوضى فى دولة تعانى بالفعل مع أزمة إنسانية بسبب الصراع المستمر هناك بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين بمساندة قوات الرئيس السابق على عبد الله صالح.

وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن الإعصار الجديد المسمى "ميغ" من غير المتوقع أن يكون شديدا مثل الإعصار تشابالا، الذى وصل إلى اليابسة يوم الثلاثاء الماضى وتسبب فى نزوح 40 ألف شخص، إلا أن الأمطار الغزيرة قد تفاقم من الوضع الإنسانى فى اليمن.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الإعصار تشابالا، الذى تسبب فى فيضانات وأضرار واسعة النطاق فى جنوب شرق اليمن، قتل ثمانية أشخاص وأثر بشكل مباشر على1.1 مليون شخص فى جميع أنحاء البلاد.

يذكر أن اليمن لا تتعرض لأعاصير، كما أن ساحلها الجنوبى مناخه جاف. ونتيجة لذلك، ستكون هناك صعوبة فى تعامل شبكات الصرف الصحى مع الأمطار المتوقعة.
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