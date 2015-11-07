ميهالوفيتش: هدف ميلان هو التأهل لدوري الأبطال فقط

أكد سينسيا ميهالوفيتش المدير الفني لميلان أن هدف ناديه هو احتلال أحد المراكز الثلاثة الأولى في الدوري الإيطالي والتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ومنذ هزيمة ميلان برباعية أمام نابولي فاز الفريق في ثلاث مباريات وتعادل في واحدة ليحصد 19 نقطة في الدوري الإيطالي بعد مرور 11 جولة ويحتل المركز الخامس بفارق خمس نقاط عن فيورنتينا المتصدر.

ويستعد ميلان لملاقاة أتالانتا يوم السبت في ملعب سان سيرو في إطار الجولة 12 من الدوري الإيطالي.

ولم يتأهل الروسونيري إلى المسابقة الأوروبية التي توج بلقبها سبع مرات في آخر موسمين.

وتحدث ميهالوفيتش قائلا:"قدمنا أداء جيدا خلال الفترة الأخيرة مما جعلنا نصعد عدة مراكز في جدول الترتي ونحن الآن في مركز نستحقه".

وواصل"هدفنا هو إنهاء الموسم في أحد المراكز الثلاثة الأولى والتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل".

وأكمل"مباراة أتالانتا ستكون نقطة فاصلة في مشوارنا فهي تأتي قبل فترة التوقف الدولي ومن الهام بالنسبة لنا أن نحقق الفوز وثم نحصل على راحة نفسية وبدنية".