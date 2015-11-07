رونالدو يواجه منافسه المفضل لهز الشباك نحو رقم جديد في الليجا

مدريد، (إفي): يعود البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق ريال مدريد لصيد فريسته المفضلة، فريق إشبيلية، على ملعب سانشيز بيزخوان، حيث سجل الدون 21 هدفا خلال 14 مواجهة مع الفريق الأندلسي، ليصبح بذلك أكثر فريق يهز رونالدو شباكه في الليجا.

وبات من المعتاد رؤية رونالدو يحرز أهدافا في ملعب سانشيز بيزخوان، حيث يتكرر الأمر كل موسم منذ وصول صاروخ ماديرا إلى كرة القدم الإسبانية.

وسجل رونالدو 21 هدفا خلال 14 لقاء أمام إشبيلية بمعدل 1.5 هدفا كل مباراة، لكن هذا ليس أفضل معدل تهديفي لرونالدو، حيث أن المعدل الأفضل له هو أمام إيبار الذي أحرز رونالدو في شباكه سبعة أهداف خلال ثلاث مباريات بمعدل 2.33 هدف لكل مباراة.

كانت صورة اللاعب البرتغالي قد تعززت كنجم لقاءات الريال وإشبيلية خاصة بعد إحراز 10 أهداف في أربع مباريات. حيث سجل ثلاثيتين (هاتريك) على ملعب سانتياجو برنابيو خلال الموسمين الماضيين، كما سجل هدفا في موسم 2013-2014 قبل أن يحرز هاتريك آخر في موسم 2014-2015.

وتمكن رونالدو من هز شباك كافة فرق الليجا الإسبانية بعد أن سجل في مرمى لاس بالماس الجولة الماضية من الموسم الجاري في أول مواجهة له مع الفريق الكناري. ليهز بذلك شباك 54 فريقا على مستوى الأندية ويتبقى له هدف وحيد لمعادلة الرقم القياسي للأسطورة المكسيكي هوجو سانشيز بـ234 هدفا في الدوري الإسباني، والذي يعد ثالث الهدافين التاريخيين لليجا خلف تيلمو زارا وليونيل ميسي.

جدير بالذكر أن الريال يتصدر جدول الدوري الإسباني بـ24 نقطة، يليه في الوصافة غريمه الأزلي برشلونة بنفس رصيد النقاط، بينما يتواجد إشبيلية في المركز الـ11 وبجعبته 12 نقطة.