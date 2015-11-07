الأرقام تحكم - الاتحاد وأهلي جدة هما الأفضل في بدايات دوري جميل!

جاء قرار الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بالموافقة على نقل مباراة السعودية وفلسطين إلى ملعب محايد، بعد تدخل الإدارة السياسية السعودية على الخط، مؤثراً بشدة على جدول مباريات دوري جميل المحلي، فالاتحاد الكروي لم يجد أمامه إلا تأجيل الجولة القادمة من المسابقة، واستغلال كل فريق لفترة التوقف من أجل تصحيح كافة الأخطاء السابقة.

ويأتي فريق الاتحاد ضمن الفرق التي تحتاج إلى تعديلات فنية، خصوصاً أن الفريق واجه صعوبات عديدة في المباريات السابقة، لكنه رغم كل النقاط السلبية، نجح المدرب بولوني في الوصول إلى 13 نقطة من 6 مباريات، برصيد 4 انتصارات، تعادل واحد، وهزيمة يتيمة.

الأكثر نجاعة

يعتبر فريق الاتحاد أقوى فرق دوري جميل على صعيد النجاعة الهجومية، فالعميد سجل 13 هدف في 6 مباريات، بواقع 2.1 هدف لكل مباراة، ويعتبر هذا الرقم هو الأفضل حتى الان، رفقة التعاون 13 هدف، ثم الأهلي والهلال برصيد 12 هدف لكل فريق.

كذلك يعتبر الاتحاد هو أكثر الفرق كفاءة فيما يخص دقة التسديد، ففريق الاتحاد سدد طوال الدوري حتى الآن 74 تسديدة على مرمى خصومه، بالإضافة إلى دقة تسديد تصل إلى 44 %، مما يدل على قوة تهديفية رائعة.

الأقوى دفاعا

يأتي الأهلي في مقدمة الفرق التي تمتاز بالدفاع القوي، ففريق المدرب جروس دخل مرماه فقط 3 أهداف في 6 مباريات، بواقع نصف هدف خلال المباراة الواحدة، ولم يصل إلى هذا الرقم سوى فريق الشباب.

لكن يتفوق الأهلي على الشباب في عدد المباريات التي حافظ فيها على شباكه النظيفة، فالأهلي لم يدخل مرماه أي هدف في 4 مباريات من أصل 6، ليكون هو الفريق الأقوى على مستوى الدفاع هذا الموسم.