أخبار عاجلة

ده كلام - سعد الصغير يوجه رسالة لأحد أصدقائه ويقدم " وصلة طبل بلدي " بطريقة جديدة -
ده كلام - سعد الصغير يكشف لـ سالي سرا لأول مرة ويحكي قصة دويتو " شاكيرا " والـ500 دولار -
ده كلام - سعد الصغير لـ سالي شاهين : "موريه منك يابت" -
ده كلام - سعد الصغير يغني " ياسمارة " مع سالي شاهين وهديتها -
مساء dmc - وزير الخارجية الامريكي " ترامب مستعد للتحرك لمواجهة تجاوز الحكومات وأي أطراف أخرى" -
ده كلام - ردة فعل سعد الصغير من " هدية سالي شاهين المفاجئة " -
ده كلام - إجابات مفاجئة من سعد الصغير عن الصداقة و ضرب " تامر حسني ومحمد رمضان الاسطورة " -
قبل جولة الوزير.. 80% من مصانع سوهاج متوقفة -
صور| محافظ البحيرة تشهد حفل زفاف جماعي لليتيمات -
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

عاصي الحلاني أفضل وجه عربي جديد في استفتاء "سيدتي" لرمضان 2015

Google+ Print
عاصي الحلاني أفضل وجه عربي جديد في استفتاء "سيدتي" لرمضان 2015 عاصي الحلاني أفضل وجه عربي جديد في استفتاء "سيدتي" لرمضان 2015

الجمعة 06-11-2015 19:29

عمان- سميرة حسنين

فاز فارس الغناء العربي عاصي الحلاني بلقب أفضل وجه عربي جديد مناصفة مع الفنانة عبد الوهاب عن مسلسله "العراب" في إستفتاء "سيدتي" و"سيدتي نت" لرمضان 2015 الأوسع عربياً بفئاته الدرامية المتنوعة الواسعة.
ولفت عاصي الحلاني الأنظار في عمله الدرامي الأول "العراب" بدور ورد إبن زعيم المافيا الذكي والشجاع مختار العراب الحقيقي لعائلته ولرجاله المخلصين المتعجل للجلوس على مقعد والده مختار مبكراً (سلوم حداد). فيشجع شقيقه كريم على اللهاث وراء متعه والنساء،ويورط شقيقه الأصغر آدم (سامر اسماعيل) في جريمة قتل أحد أعداء والده فيطارد من الأمن وعائلة المتوفي للقضاء عليه بعد أن شعر بأن والده يعد شقيقه الأصغر لخلافته.
وكان واضحاً جداً اجتهاد عاصي في أداء شخصية ورد القاسية المسيطرة الذي لا يجيد الإستسلام الكلي لمشاعره وأحاسيسه مع زوجته أو عشيقته التي يصر على إجهاضها لأنه لا يملك الوقت الكافي لتربيته ولا الإعتراف به كإبن غير شرعي.
ومؤكد أنه استفاد الكثير من أستاذه الفنان السوري حسن عويتي حيث نافس بمثابرته واجتهاده في تقديم شخصية بدر بكل حواسه الجسدية والتعبيرية نجوم سوريا الأكثر خبرة منه في التمثيل وفي الدراما خاصة: سلوم حداد وعبد المنعم العمايري ومصطفى الخاني لكنه رغم تألقه وكسبه إعجاب جمهوره ننتظر منه في الموسم الثاني المنتظر من "العراب" أو عمله الدرامي الثالث حرصاً أكبر على التركيز على مشاعر وانفعالات الشخصية في نظرة العين،ورعشة الكلام،وحركة وإيماءات الجسد والوجه لأنه بحضوره وعفويته وجاذبيته مشروع نجم صف أول.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك»

بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك»

محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك

محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك

«جمالي طبيعي» و«أكره الزواج».. أجرأ تصريحات شيرين رضا في «شيري استوديو»

«جمالي طبيعي» و«أكره الزواج».. أجرأ تصريحات شيرين رضا في «شيري استوديو»

شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة

شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة