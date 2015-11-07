عاصي الحلاني أفضل وجه عربي جديد في استفتاء "سيدتي" لرمضان 2015

عمان- سميرة حسنين

فاز فارس الغناء العربي عاصي الحلاني بلقب أفضل وجه عربي جديد مناصفة مع الفنانة شيرين عبد الوهاب عن مسلسله "العراب" في إستفتاء "سيدتي" و"سيدتي نت" لرمضان 2015 الأوسع عربياً بفئاته الدرامية المتنوعة الواسعة.

ولفت عاصي الحلاني الأنظار في عمله الدرامي الأول "العراب" بدور ورد إبن زعيم المافيا الذكي والشجاع مختار العراب الحقيقي لعائلته ولرجاله المخلصين المتعجل للجلوس على مقعد والده مختار مبكراً (سلوم حداد). فيشجع شقيقه كريم على اللهاث وراء متعه والنساء،ويورط شقيقه الأصغر آدم (سامر اسماعيل) في جريمة قتل أحد أعداء والده فيطارد من الأمن وعائلة المتوفي للقضاء عليه بعد أن شعر بأن والده يعد شقيقه الأصغر لخلافته.

وكان واضحاً جداً اجتهاد عاصي في أداء شخصية ورد القاسية المسيطرة الذي لا يجيد الإستسلام الكلي لمشاعره وأحاسيسه مع زوجته أو عشيقته التي يصر على إجهاضها لأنه لا يملك الوقت الكافي لتربيته ولا الإعتراف به كإبن غير شرعي.

ومؤكد أنه استفاد الكثير من أستاذه الفنان السوري حسن عويتي حيث نافس بمثابرته واجتهاده في تقديم شخصية بدر بكل حواسه الجسدية والتعبيرية نجوم سوريا الأكثر خبرة منه في التمثيل وفي الدراما خاصة: سلوم حداد وعبد المنعم العمايري ومصطفى الخاني لكنه رغم تألقه وكسبه إعجاب جمهوره ننتظر منه في الموسم الثاني المنتظر من "العراب" أو عمله الدرامي الثالث حرصاً أكبر على التركيز على مشاعر وانفعالات الشخصية في نظرة العين،ورعشة الكلام،وحركة وإيماءات الجسد والوجه لأنه بحضوره وعفويته وجاذبيته مشروع نجم صف أول.