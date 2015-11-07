ما هي المفاجأة التي تخبئها أصالة لـ" ستار أكاديمي"؟

نشرت الفنانة السورية أصالة صورة لها عبر حسابها الخاص على "إنستغرام" وهي بين أيدي موظفات صالون " فادي مندلق"، ويبدو أنها قامت بتغيير لون شعرها دون أن تشير إلى اللون الجديد الذي إعتمدته، ولكنها نشرت تحت الصورة جملة تشيد فيها ببراعة فادي مندلق، حيث كتبت تحت الصورة "كتير بحياتي غيرت لون شعري بس الحقيقة لم ولن شوف أشطر وأدق من فادي مندلق وبكرة حتشوفوا شو قصدي وقرروا".

وكانت تقصد أصالة بكلامها إلى إطلالتها المرتقبة في برنامج "ستار أكاديمي"، حيث ستحل ضيفة على "البرايم" الرابع من البرنامج "ستار أكاديمي"، ولقد ظهرت في بعض الصور هي تقوم ببروفات الحلقة التي ستطل فيها.

يشار أن أصالة كانت قد أطلت أيضاً، في العام الماضي في البرنامج نفسه، ولكنها تعرضت لمشكلة خلال وصولها إلى مطار بيروت الدولي، حيث أوقفها الأمن العام اللبناني وسحب جواز سفرها، ومن ثم تم تحويلها الى النيابة العامة التمييزية في لبنان، وذلك بسبب وجود بلاغ جلب بحقها من قبل الانتربول الدولي، كما قيل حينها.