ما هي مفاجأة عاصي الحلاني وديانا حداد في الأعياد؟

بعد عودته من الإجازة التي أمضاها في باريس، يتحضر الفنان عاصي الحلاني، لإنجاز الدويتو الغنائي الذي سيجمعه بالفنانة ديانا حداد، في أول تعاون فني بينهما، على أن يصور بطريقة الفيديو كليب تحت ادارة المخرج علاء الأنصاري بعد إنجازه.

العمل سيبصر النور قبيل نهاية العام الجاري، وهو من ألحان السعودي طلال، ومن المتوقع ان يكون باللهجة الخليجية، وهو سيكون هدية ديانا وعاصي لجمهورهما، بمناسبة الأعياد.

من ناحية أخرى، يقف الفنان عاصي الحلاني على مسرح دار الاوبرا المصرية، في شهر شباط \يناير 2016، بينما تستعد ديانا لطرح كليب أغنية "يا بشر" خلال الأيام المقبلة، وهي أحدى أغنيات ألبومها الذي يحمل العنوان نفسه، الذي أنتجته لها شركة "روتانا" في العام الماضي.