مذكرة تفاهم بين اليونسكو والمملكة لصياغة تقرير دولي حول السياسات التعليمية

وقّعت المديرة العامة لليونسكو، ايرينا بوكوفا، اتفاقاً مع وزير التعليم رئيس مجلس الادارة الدكتور عزام بن محمد الدخيل وذلك لدعم برنامج مجموعة العمل الدولية التابعة لليونسكو والمعنية بالمعلمين.

تم إبرام مذكرة تفاهم بين منظمة اليونسكو والمركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، الذي أنشئ كمركز من الفئة الثانية تحت رعاية اليونسكو في عام 2014، ومقره مدينة الرياض. وتهدف هذه المذكرة إلى تعبئة الموارد المالية لإجراء دراسات حالة حول مهنة التدريس ضمن عملية صياغة تقرير دولي شامل عن السياسات التعليمية في 27 دولة حول العالم. هذا ويرأس وزير التعليم - عزام الدخيل - مجلس إدارة المركز الذي انعقد للمرة الأولى في ايار/مايو عام 2015.

وقد أعربت السيدة إيرينا بوكوفا - مدير عام اليونسكو عن تقديرها لتركيز المركز في السعودية على موضوعات الجودة والتميز في التعليم، والتي تعد لب جدول الأعمال المعني بالتعليم حتى العام 2030. ووجه معالي الوزير الشكر للسيدة إيرينا بوكوفا على دعم اليونسكو لإنشاء المركز وأكد على أن الشكر موصول لجميع الوزراء الذين يشاركون في أنشطة المركز.

ويهدف المركز الى نشر ثقافة الجودة والتميز في الأنظمة التعليمية من خلال وضع سياسات تعتمد على أفضل التجارب والدراسات الدولية.