وفود المسابقة في زيارة لمصنع كسوة الكعبة

نظمت الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم برنامجاً تعريفياً للوفود المشاركة في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره (37) اشتملت على زيارة مصنع كسوة الكعبة المشرفة، ومتحف عمارة المسجد الحرام، حيث تعرف الزائرون على مراحل صناعة الكسوة، وخطوط الإنتاج في المصنع، واستمعوا إلى شرح مفصل من المسؤولين في المصنع عن تاريخ كسوة الكعبة ومواد تجهيزها، كما زارت الوفود المشاركة متحف عمارة المسجد الحرام وشاهدوا مراحل التطور العمراني التي شهدها المسجد الحرام منذ التوسعات الأولى له، وانتهاءً بالمجسمات النهائية للتوسعة السعودية الحديثة. رافق الوفود مشرفو وحدات المسابقة، وموظفو الأمانة، وفي نهاية الزيارة تسلم المشاركون هدايا تذكارية.