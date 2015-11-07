اللجنة الخليجية للتنسيق البرلماني تناقش مقترح تشكيل «لجنة الخبراء»

عقدت لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها الثامن في مقر مجلس الشورى بالرياض أمس برئاسة الأمين العام لمجلس الشورى د. محمد آل عمرو، وحضور الأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي للشؤون القانونية حمد المري، وأعضاء لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية.

وضم وفد مجلس الشورى عضوي المجلس عضوي لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية د. فهد العنزي و د. عبدالعزيز الحرقان.

ورحب الأمين العام لمجلس الشورى في كلمة له افتتح بها أعمال الاجتماع بأعضاء لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية والوفود المرافقة لهم، وقال "إن هذا الاجتماع يأتي انطلاقاً من رؤى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون والتشاور والتفاهم بين المجالس التشريعية بدول المجلس للعمل على توحيد المواقف والرؤى تجاه القضايا الخليجية والإقليمية والدولية وتوحيد العمل البرلماني المشترك".

بعد ذلك بدأت أعمال الاجتماع الذي تم خلاله مناقشة مقترح تشكيل لجنة خبراء في العمل البرلماني لدراسة سبل تطوير وتفعيل العمل المشترك للمجالس التشريعية، كما بحث المجتمعون موضوع آليات التعامل مع التقارير الصادرة عن الجهات البرلمانية الدولية بشأن دول المجلس.

واطلع المجتمعون على تقرير المتابعة بشأن المواضيع الخليجية المشتركة، وعلى نتائج أعمال اللجنة البرلمانية الخليجية في المجال التشريعي وتكليفها بدراسة بعض الأنظمة الاسترشادية، وتطورات الشبكة المعلوماتية البرلمانية الخليجية.

واستعرض المجتمعون نتائج أعمال اللجنة البرلمانية الخليجية المعنية بتعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي، وأعدوا مشروع جدول أعمال الاجتماع الدوري التاسع لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون الذي سيعقد في صفر المقبل.

من جانب آخر، استقبل رئيس مجلس الشورى الشيخ د. عبدالله آل الشيخ في مكتبه بمقر المجلس في الرياض أمس أمناء وأعضاء المجالس الخليجية أعضاء لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية.

وفي مستهل اللقاء رحب د. آل الشيخ بالوفود الخليجية، وتمنى لهم التوفيق في اجتماعهم، مشيرا إلى عمق الروابط الأخوية التي تربط بين دول وشعوب دول مجلس التعاون الخليجي.