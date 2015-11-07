أخبار عاجلة

ده كلام - سعد الصغير يوجه رسالة لأحد أصدقائه ويقدم " وصلة طبل بلدي " بطريقة جديدة -
ده كلام - سعد الصغير يكشف لـ سالي سرا لأول مرة ويحكي قصة دويتو " شاكيرا " والـ500 دولار -
ده كلام - سعد الصغير لـ سالي شاهين : "موريه منك يابت" -
ده كلام - سعد الصغير يغني " ياسمارة " مع سالي شاهين وهديتها -
مساء dmc - وزير الخارجية الامريكي " ترامب مستعد للتحرك لمواجهة تجاوز الحكومات وأي أطراف أخرى" -
ده كلام - ردة فعل سعد الصغير من " هدية سالي شاهين المفاجئة " -
ده كلام - إجابات مفاجئة من سعد الصغير عن الصداقة و ضرب " تامر حسني ومحمد رمضان الاسطورة " -
قبل جولة الوزير.. 80% من مصانع سوهاج متوقفة -
صور| محافظ البحيرة تشهد حفل زفاف جماعي لليتيمات -
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

انطلاق مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن

Google+ Print
انطلاق مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن انطلاق مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن

    برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - انطلقت فعاليات مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتفسيره في دورتها السابعة والثلاثين اليوم السبت بتوسعة المسجد الحرام وتستمر حتى 30 محرم الجاري ، والتي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد .

124 متسابقاً من 66 دولة و جوائز ب3 ملايين ريال

ورفع معالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد المشرف العام على المسابقات القرآنية شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على رعايته الكريمة، ودعمه للأعمال العظيمة، التي تخدم الإسلام والمسلمين ومنها المناسبات القرآنية .

وانطلقت التصفيات النهائية بالتوسعة الجديدة بالمسجد الحرام، بعد أن اكتملت التصفيات الأولية بمشاركة 124 متسابقا وتتم قراءة المتسابقين أمام لجنة التحكيم على فترتين صباحية ومسائية خلال أيام المسابقة .

وقد حققت بفضل الله تعالى مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره أهدافها عبر السنين, وصار لها عمر أكسبها مزيداً من المعرفة ومزيداً من الثبات ولا زالت - بحمد الله - تلقى قبولاً وإقبالاً منقطع النظير من جميع المتسابقين من دول العالم .

وتعد هذه المناسبة الجليلة التي تعقد سنوياً بمكة المكرمة داخل أروقة المسجد الحرام وأمام الكعبة المشرفة ، تحفيزا للناشئة على حفظ كتاب الله المبارك والاستمساك به , وتغرس فيهم حب الخير وبذل العطاء, ليكونوا بذرة طيبة وقدوة صالحة في مجتمعاتهم, ويقوموا بواجباتهم تجاه دينهم ووطنهم خير قيام .

وتتضمن المسابقة أربعة أفرع هي :

الفرع الأول : حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد وتفسير مفردات القرآن الكريم كاملا.

الفرع الثاني : حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد .

لفرع الثالث : حفظ خمسة عشر جزءاً متتالية مع التلاوة والتجويد .

الفرع الرابع : حفظ خمسة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد. (هذا الفرع خاص بمرشحي الجمعيات في الدول غير الإسلامية ).

وتسهم بالتعاون مع الأمانة العامة للمسابقة عدد من الجهات الحكومية والأهلية التي تبذل قصارى جهودها في سبيل خدمة القرآن الكريم وإجلال أهله، والتعاون المتميز الذي تقوم به كل من وزارة الخارجية, ووزارة الثقافة والإعلام, ووزارة الحج, ووزارة الصحة, والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي, وهيئة الهلال الأحمر السعودي, ومطار الملك عبدالعزيز الدولي, وفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة وقوة أمن الحرم, تجاه هذه المناسبة القرآنية الدولية .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية