رعاية الشباب تنفذ برامج توعية بأضرار المخدرات في الدمام

الرياض - مناحي الشيباني

إنفاذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز الرئيس العام لرعاية الشباب، نفذت الرئاسة العامة لرعاية الشباب ممثلة في وكالة شؤون الشباب برنامح (التوعية بأضرار المخدرات)، في مدينة الدمام، وشمل البرنامج الذي شارك فيه 60 شابا على عدد من الفعاليات التي تستهدف توعية الشباب بمدى خطورة آفة المخدرات والأضرار الناتجة عن استعمالها صحياً وجسدياً واجتماعياً وعلى ندوة لتوعية الشباب، ومحاضرات يشارك فيها مختصون في مجال مكافحة المخدرات ووزارة الصحة تقام في بيت الشباب بالدمام، إلى جانب تنظيم زيارات شبابية لمستشفى الأمل، ومعرض المخدرات الذي تقيمه اللجنة الوطنية للمكافحة، وزيارة لمدينة الأمير سلطان للعلوم (سايتك)، إضافة إلى عدد من الأنشطة الثقافية والرياضية الأخرى.

أوضح ذلك وكيل الرئيس العام لشؤون الشباب عبدالإله بن سعد الدلاك منوها بالدعم والتشجيع الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز الرئيس العام لرعاية الشباب لجميع البرامج والمناشط الشبابية التي تنفذها الرئاسة وخاصة فيما يتعلق بتوعية الشباب بأضرار وتعاطي المخدرات وإشغال أوقات الشباب فيما ينفعهم بدينهم ودنياهم وحمايتهم من وسائل الانحراف الفكرية والسلوكية.