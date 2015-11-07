خادم الحرمين رجل الدولة وشخصية الحاكم الخبير

الرياض - صالح الحميدي

قال نائب رئيس مجلس الشورى د. محمد بن أمين الجفري: إن سيدي خادم الحرمين الشريفين هو رجل الدولة وشخصية الحاكم الخبير الذي مارس الحكم وادارة الدولة منذ نعومة أظافره ولقد تميز -يحفظه الله- بميزة نادرة في هذا العصر وهي معرفته وإلمامه بكل مايتعلق بتأريخ الأمم ولديه معرفة عميقة تذهل المستمع له بذكرياته الواسعة بجميع أحداث الأمم وبكل الشخصيات التي صنعت التأريخ، ولذا فإن تلك الغزارة في المعرفة التأريخية بمختلف الحضارات والتطورات الدولية مع الخبرة الواسعة في شؤون إدارة الدولة وقربه المتميز من والده المؤسس طيب الله ثراه وإخوانه ملوك هذه الدولة المباركة جعله شخصية متميزة الخبرة والمعرفة والحكمة والحنكة والذكاء بالإضافة إلى التمكن من معرفة العمل المناسب والقرار المناسب لكل أمر من أمور الدولة ولكل مرحلة من المراحل بأسلوب متكيف مع ما يواجه البلاد من تحديات.

ولقد برهن -حفظه الله- على إمكانية أذهلت المراقبين لما قام به من قرارات وتحديث وتطوير لجميع مؤسسات الدولة ولإستراتيجية اتخاذ القرار وسرعته ولتفعيل إمكانات ومسؤوليات رجالات الدولة وتقنين وقياس كفاءة الأداء. كما أن ماقام به رعاه الله من تفعيل للإمكانات السياسية المتمثلة في المكانة العظيمة للمملكة العربية السعودية وما تمتلكه من مقومات اقتصادية وإستراتيجية وثقافية وحضارية بين الأمم جعل القرارات التي اتخذها -يحفظه الله- من أهم القرارات المؤثرة في التطورات الدولية والإقليمية والتي تنطلق من حرصه -حفظه الله- على وحدة الأمة الإسلامية والعربية وإطفاء الفتن ودعم الشرعية وخيارات الشعوب وعدم التدخل في شؤون الآخرين والمشاركة الفاعلة في جميع الجهود الدولية لإرساء الأمن والاستقرار الدوليين والمساهمة الفاعلة بكل موثوقية في دعم النماء العالمي وتقديم الخدمات الإنسانية لكل من يحتاجها دون تميز. إن ذلك كله جعل سيدي خادم الحرمين الشريفين الشخصية الأكثر تاثيراً على مستوى الدول العربية وواحداً من أكثر الشخصيات المؤثرة على مستوى العالم لأنه رجل السلام والحزم والعزم والخبرة والحنكة والتأريخ والإدارة وفوق ذلك كله رجل نذر نفسه لأمته ودينه ووطنه وتفانى منذ أول يومٍ تسنم فيه الحكم بالانطلاق نحو تحقيق الأمن والأمان والاستقرار والرفاه والذود عن وطنه بكل ما أوتي من جهد وواصل الليل بالنهار من أجل أمته ودينه فلا عجب لهذا الاختيار المستحق من كل من له بصيرة.