الأمانة العامة للمسابقة تكرم الفائزين في المسابقة الثقافية

في أجواء مفعمة بروح الأخوة والألفة، وتشعُّ منها أنوار السرور، نظمت الأمانة العام للمسابقة يوم الخميس المسابقة الثقافية الأولى للمتسابقين والمرافقين والمتدربين والضيوف، حيث وُزِّعت أوراق المسابقة في وقت مبكر، وبعد العشاء أقيم حفل سحب الجوائز للفائزين في بهو الفندق، حيث كرَّم الأمين العام للمسابقة الدكتور منصور بن محمد السميح الفائزين، ووجه شكره لعموم المشاركين، متمنياً للجميع التوفيق في المسابقات القادمة.