د. العسكر: احذروا أدعياء العلاج بالخلايا الجذعية

حذر رئيس الجمعية العلمية السعودية لزراعة الخلايا الجذعية د. أحمد العسكر من الانسياق وراء "الادعاءات والمزاعم الشعبية" التي تروج لوجود حل قطعي وجذري لمرضى السكري تحديداً وبعض الأمراض الأخرى من خلال تقنية "زراعة الخلايا الجذعية" ونفى وجود مثل هذا التطبيق.

وقال: إن الاستخدام الوحيد المثبت علمياً في الوقت الراهن ويمارس من قبل الأطباء المتخصصين هو زراعة الخلايا الجذعية بعد العلاج الكيماوي لعلاج سرطانات الدم وبعض أمراض الدم الوراثية كالثلاسيميا والانيميا المنجلية وبعض أمراض المناعة الوراثية، أما غير ذلك فلا يزال تحت الابحاث والتجارب.

وأوضح د. العسكر في تصريح ل"الرياض" إن ما نراه اليوم من ترويج لاستخدامات الخلايا الجذعية في علاج أمراض أخرى، تعلن عنها بعض العيادات في أنحاء كثيرة من العالم، هي استخدامات غير مثبتة علمياً، حيث يقوم بعض الباحثين بإجراء أونشر ابحاث، أو ربما حصلوا على براءة اختراع فيما يتعلق بالخلايا الجذعية فقط على مستوى البحث في المختبر، وبسبب المدة الطويلة التي تأخذها الأبحاث والتي قد تصل لعدة سنوات إلى أن تطبق في الإنسان، واستعجالاً لجني ثمار الشهرة والمال فإن بعض أصحاب هذه الأبحاث يستغلون (أو يتم استغلالهم من قبل آخرين)، وفي ظل عدم وجود قوانين تمنع، بشكل خاص، استخدامات الخلايا الجذعية في الإنسان خارج المشروع البحثي، فإنهم يقومون بالترويج لاستخدامات أخرى كاستخدام الخلايا الجذعية في العمليات التجميلية ولعلاج السكر وأمراض الجهاز العصبي، وللأسف، بصورة مطلقة، دون أن تخضع هذه الاستخدامات لرقابة قانونية.

وقال رئيس الجمعية العلمية السعودية لزراعة الخلايا الجذعية إن من الأضرار التي نشأت من مثل هذه الاستخدامات نشوء أنسجة أخرى في مكان حقن هذه الخلايا، فقد حدث أن تكون نسيج عظمي مكان حقن الإبر، وكذلك نشوء أورام في المواقع التي تم حقنها بالخلايا الجذعية.

وأشار إلى أن اصحاب هذه الممارسات غير المثبتة علمياً يستندون على شهادات المرضى، وهذه الطريقة لا يؤخذ بها في عالم الطب والبحث العلمي، بل تعد وسيلة مضللة، والبعض ينشر نجاح حالة أو حالتين، وهذه ايضاً طريقة مضللة، فهناك هيئات علمية محكمة لابد ان تجيز هذا العلاج بناء على نشر البحث في إحدى المجلات العلمية العالمية المعتبرة الموثوقة، لأن هذا النوع من المجلات تقبل فقط الدراسات العلمية وتتحقق من مصدر الدراسة وطريقتها العلمية الصحيحة.