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على عكس الشائع.. الجنس يظل من الأمور المرغوبة حتى سن الشيخوخة

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على عكس الشائع.. الجنس يظل من الأمور المرغوبة حتى سن الشيخوخة على عكس الشائع.. الجنس يظل من الأمور المرغوبة حتى سن الشيخوخة
قد يفترض البعض أن كلما اقترب الشخص من عمر الشيخوخة لم يعد لديه شرارة الحب والرومانسية المليئة بالعاطفة، لكن الدراسات أثبتت عكس ذلك، وأن الجنس يزال مرغوبا عند كبار السن وحتى سن الشيخوخة.

جاء ذلك فى تقرير نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية طبقا للأبحاث العلمية، أن الجيل الأكبر سنا تظل لديهم الرغبة فى ممارسة الجنس حتى سن الشيخوخة، وتظل شريكة حياتهم عاملا مهما فى حبهم للحياة.

وفى دراسة أجريت تفصل بين احتياجات الفرد وبين طول مدة العلاقة، وجد علماء النفس أن على الرغم من أن هناك انخفاضا طفيفا فى أهمية وضع الانجذاب الجنسى بعد سن الستين، لكن وجد أن الرغبة فى ممارسة الجنس تظل مستمرة.

وأشار تقرير لباحثون بجامعة كاليفورنيا قاموا بتحليل بيانات مجموعة من الأشخاص تتراوح أعمارهم مابين 20 عاما حتى 95، ووجد أن الحاجة للعلاقة الحميمة عند كبار السن لا تزيد مثل صغار السن، ولكنها تزال مستمرة، وعلى عكس الصورة النمطية أن كبار السن تقل لديهم الجاذبية الجنسية للغاية، وثبن أن ذلك غير صحيح، وتظل العلاقة الجنسية مستمرة حتى سن الشيخوخة.

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مصر 365