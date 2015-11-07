«العمل» تسعى إلى تطوير قطاع التفتيش

أكد مبارك الظاهري وكيل وزارة العمل أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع التفتيش ودعمه بكل الآليات والوسائل التي تمكنه من تطوير خطته التشغيلية وتنفيذ المهام الموكلة إليه أولاً بأول.

جاء ذلك خلال اللقاء الثاني الذي عقدته الوزارة أخيرا في دبي ضمن مبادرة «ساعة دردشة» التي أطلقتها الوزارة في يوليو الماضي بهدف تعزيز سبل التواصل الداخلي مع كافة الفئات الوظيفية في الوزارة.

وأشار الظاهري في اللقاء الثاني الذي استهدف مفتشي الوزارة إلى أن نظام التفتيش الذكي يعد أهم الآليات التي أطلقتها الوزارة لدعم قطاع التفتيش ورفده بآليات مبتكرة تمكنه من القيام بمهامه بدقة عالية وفقا للمستجدات التكنولوجية الحديثة، وهي الوسيلة الفاعلة التي مكنت المفتش من الانتقال لموقع العمل المستهدف في وقت قصير للغاية، حيث يعتمد النظام في مراحل عمله على مجموعة من الإجراءات الإلكترونية الذكية تعتمد في الأساس على تحليل بيانات المنشآت المسجلة لدى الوزارة.

أهداف

وأضاف الظاهري في اللقاء الذي حضره أكثر من 70 مفتشا أن النظام حقق هدفا هاما للوزارة ألا وهو تطوير كفاءة أداء المفتشين في الميدان وتوحيد إجراءاتهم، والعمل من أجل خفض التكلفة التشغيلية لأنظمة التفتيش، وبالتالي توفير الوقت والجهد ورفع جودة المخرجات.

وقال الظاهري إن معالي صقر غباش وزير العمل يوجه دائما بضرورة العمل من أجل تعزيز الآليات الرامية إلى استقرار بيئة العمل وتحقيق معدلات أداء عالية وذات جودة وبطريقة ميسرة وسهلة تستهدف رضا متعاملي الوزارة من أصحاب العمل والعمال على السواء.