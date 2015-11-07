وزير الأشغال يتسلم علم «الطرق الدولي»

تسلم معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير الاشغال العامة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية من رئيس اتحاد الطرق الدولي أوسكار دي بوين علم مؤتمر الطرق الدولي لدورته القادمة في أبوظبي 2019 وذلك خلال الاحتفال الذي أقيم في سيئول صباح أمس.

وقال معاليه في تصريح له بهذه المناسبة إن كوريا الجنوبية حققت نجاحا باهراً من خلال الموتمر الحالي، معربا عن فخره بمشاركة دولة الإمارات في هذا الحدث الضخم.

وقال معاليه إن المشاركة في المؤتمر تعتبر تجربة قيمة سنستثمرها في تحضيراتنا لاستضافة الدورة القادمة من الموتمر بأبوظبي 2019.

وأعرب عن شكره إلى دائرة النقل بأبوظبي وجميع العاملين الذين بذلوا جهداً كبيراً في إظهار الوجه الحضاري المشرف لدولتنا في جناح الإمارات.

جولة

وقام معاليه بجولة تفقدية بالمعرض المصاحب للمؤتمر حيث زار جناح دائرة النقل بأبوظبي المشارك بالمعرض كما التقى معاليه بوكيل وزارة المواصلات السعودي ورئيس دائرة النقل الايطالي.

وسيفتتح مؤتمر الطرق الدولي المقبل في 29 أكتوبر 2019 في العاصمة أبوظبي حيث فازت بحق استضافة المؤتمر بعد منافسة عالمية وحصلت على 163 صوتاً من أصل 177 وذلك من خلال حضور وفد من أبوظبي مشكلاً من دائرة النقل والهيئة الاتحادية للمواصلات ومكتب أبوظبي للمؤتمرات التابع لهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة وشركة أبوظبي الوطنية للمعارض.

وسيشهد الحدث الذي سيعقد في أكتوبر من العام 2019 حضور ومشاركة ما يقدر بـ5000 إلى 7000 مندوب وممثل عن الدول المشاركة في العاصمة أبوظبي.