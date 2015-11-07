أخبار عاجلة

ده كلام - سعد الصغير يوجه رسالة لأحد أصدقائه ويقدم " وصلة طبل بلدي " بطريقة جديدة -
ده كلام - سعد الصغير يكشف لـ سالي سرا لأول مرة ويحكي قصة دويتو " شاكيرا " والـ500 دولار -
ده كلام - سعد الصغير لـ سالي شاهين : "موريه منك يابت" -
ده كلام - سعد الصغير يغني " ياسمارة " مع سالي شاهين وهديتها -
مساء dmc - وزير الخارجية الامريكي " ترامب مستعد للتحرك لمواجهة تجاوز الحكومات وأي أطراف أخرى" -
ده كلام - ردة فعل سعد الصغير من " هدية سالي شاهين المفاجئة " -
ده كلام - إجابات مفاجئة من سعد الصغير عن الصداقة و ضرب " تامر حسني ومحمد رمضان الاسطورة " -
قبل جولة الوزير.. 80% من مصانع سوهاج متوقفة -
صور| محافظ البحيرة تشهد حفل زفاف جماعي لليتيمات -
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

وزير الأشغال يتسلم علم «الطرق الدولي»

Google+ Print
وزير الأشغال يتسلم علم «الطرق الدولي» وزير الأشغال يتسلم علم «الطرق الدولي»

تسلم معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير الاشغال العامة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية من رئيس اتحاد الطرق الدولي أوسكار دي بوين علم مؤتمر الطرق الدولي لدورته القادمة في أبوظبي 2019 وذلك خلال الاحتفال الذي أقيم في سيئول صباح أمس.

وقال معاليه في تصريح له بهذه المناسبة إن كوريا الجنوبية حققت نجاحا باهراً من خلال الموتمر الحالي، معربا عن فخره بمشاركة دولة الإمارات في هذا الحدث الضخم.

وقال معاليه إن المشاركة في المؤتمر تعتبر تجربة قيمة سنستثمرها في تحضيراتنا لاستضافة الدورة القادمة من الموتمر بأبوظبي 2019.

وأعرب عن شكره إلى دائرة النقل بأبوظبي وجميع العاملين الذين بذلوا جهداً كبيراً في إظهار الوجه الحضاري المشرف لدولتنا في جناح الإمارات.

جولة

وقام معاليه بجولة تفقدية بالمعرض المصاحب للمؤتمر حيث زار جناح دائرة النقل بأبوظبي المشارك بالمعرض كما التقى معاليه بوكيل وزارة المواصلات السعودي ورئيس دائرة النقل الايطالي.

وسيفتتح مؤتمر الطرق الدولي المقبل في 29 أكتوبر 2019 في العاصمة أبوظبي حيث فازت بحق استضافة المؤتمر بعد منافسة عالمية وحصلت على 163 صوتاً من أصل 177 وذلك من خلال حضور وفد من أبوظبي مشكلاً من دائرة النقل والهيئة الاتحادية للمواصلات ومكتب أبوظبي للمؤتمرات التابع لهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة وشركة أبوظبي الوطنية للمعارض.

وسيشهد الحدث الذي سيعقد في أكتوبر من العام 2019 حضور ومشاركة ما يقدر بـ5000 إلى 7000 مندوب وممثل عن الدول المشاركة في العاصمة أبوظبي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية