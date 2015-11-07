إصابة رجل بسقوط امرأة من بناية

أكد مصدر في شرطة دبي أن رجلاً أصيب إصابات بليغة نتيجة سقوط امرأة عليه في الشارع أرادت التخلص من حياتها بسبب مرض مزمن تعاني منه، فألقت بنفسها من الطابق العاشر وتوفيت، بينما تم نقل المصاب للعناية المركزة بمستشفى راشد نتيجة إصابته بإصابة بليغة.

حادث أليم

ولفت المصدر إلى أن الحادث وقع في الساعة التاسعة من مساء أول من أمس، حيث فوجئ المارة بأحد شوارع منطقة البرشاء بدبي بسقوط امرأة من إحدى البنايات فوق رجل كان يسير في الشارع، ونتيجة السقوط القوي من الطابق العاشر أصيب الرجل وهو من الجنسية الآسيوية، بإصابات بليغة نقل على اثرها للمستشفى ويرقد حالياً في العناية المركزة، بينما توفيت المرأة من الجنسية الأوروبية في الحال.

تدابير سريعة

وفور ورود البلاغ انتقلت الأجهزة الأمنية المعنية إلى مكان الحادث، حيث تم نقل جثمان المرأة للطب الشرعي، بينما نقل المصاب إلى المستشفى، وفي التحقيق في الواقعة تبين أن المرأة في العقد الرابع من عمرها تعاني من مرض عضال، وأنها تعاني من ذلك المرض منذ فترة، وأرادت التخلص من آلامها فألقت بنفسها من الطابق العاشر بإحدى البنايات.

حيث تقطن، ولسوء حظ الرجل الذي كان يسير في اللحظة ذاتها، حدث الارتطام به قبل أن يسقطا سوياً على الأرض ويرتطما بقوة بها، وتحدث المأساة. وأشار المصدر أنه تم التأكد من عدم شبهة جنائية، وأن التحقيقات جارية لاستكمال الملف.