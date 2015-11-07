أخبار عاجلة

ده كلام - سعد الصغير يوجه رسالة لأحد أصدقائه ويقدم " وصلة طبل بلدي " بطريقة جديدة -
ده كلام - سعد الصغير يكشف لـ سالي سرا لأول مرة ويحكي قصة دويتو " شاكيرا " والـ500 دولار -
ده كلام - سعد الصغير لـ سالي شاهين : "موريه منك يابت" -
ده كلام - سعد الصغير يغني " ياسمارة " مع سالي شاهين وهديتها -
مساء dmc - وزير الخارجية الامريكي " ترامب مستعد للتحرك لمواجهة تجاوز الحكومات وأي أطراف أخرى" -
ده كلام - ردة فعل سعد الصغير من " هدية سالي شاهين المفاجئة " -
ده كلام - إجابات مفاجئة من سعد الصغير عن الصداقة و ضرب " تامر حسني ومحمد رمضان الاسطورة " -
قبل جولة الوزير.. 80% من مصانع سوهاج متوقفة -
صور| محافظ البحيرة تشهد حفل زفاف جماعي لليتيمات -
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

ميثاء الشامسي: الإمارات ملتزمة بتمكين المرأة

Google+ Print
ميثاء الشامسي: الإمارات ملتزمة بتمكين المرأة ميثاء الشامسي: الإمارات ملتزمة بتمكين المرأة

قالت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة إن انضمام الدولة لتصبح طرفاً في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 2004، وتقديم تقريرها الدوري الأول في عام 2008، يؤكد التزامها الطويل الأمد بتحقيق المساواة وتمكين المرأة، لافتة إلى أن هذا الالتزام انعكس في دعم الدولة لأعمال حقوق الإنسان المتعلقة بالنساء والفتيات على المستوى الدولي.

جاء ذلك خلال كلمة معاليها التي استعرضت فيها تقرير الدولة أمام لجنة القضاء على أشكال التمييز كافة ضد المرأة، والتي عقدت جلستها بمقر الأمم المتحدة أمس، في جنيف وبحضور السفير عبيد سالم الزعابي مندوب الدولة الدائم لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف.

مساهمة

ونوهت معالي الوزيرة إلى انه تم انتخاب دولة الإمارات لعضوية المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وذلك لفترتين متتاليتين من 2013 إلى 2018، حيث قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة مساهمة بلغت 12 مليون دولار أميركي في الميزانية الأساسية لبرنامج الأمم المتحدة للمرأة للفترة من 2014-2015

وأوضحت أن الدولة عملت على تحسين فرص حصول الأطفال على التعليم الأساسي في البلدان النامية، كما تعمل دولة الإمارات على المساعدة في جعل الحق في التعليم واقعاً في أنحاء العالم من خلال عدد من المؤسسات الإنسانية مثل مؤسسة دبي العطاء.

جهود

ونوهت معالي الوزيرة بأن دولة الإمارات تقوم بدور فاعل في الجهود الدولية الرامية إلى وضع حد للعنف الجنسي في حالات النزاع، ويُعتبر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية أحد المناصرين العالميين لمبادرة منع العنف الجنسي، كما ان دولة الإمارات هي واحدة من الدول الـ 155 التي وقعت على «إعلان الالتزام بإنهاء العنف الجنسي في حالات الصراع»..

وفي عام 2013 التزمت بالمساهمة بمبلغ 1.5 مليون دولار أميركي بالاشتراك مع المملكة المتحدة لدعم جهود الصومالية لمكافحة العنف الجنسي في النزاعات، وفي مؤتمر القمة العالمي بشأن القضاء على العنف الجنسي في حالات الصراع، والذي انعقد في لندن في شهر يونيو 2014 أعلنت دولة الإمارات عن تبرع إضافي مقداره مليون دولار أميركي، لدعم برامج الأمم المتحدة في تعزيز قدرة البلدان المتأثرة بهدف معالجة هذه المسألة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك