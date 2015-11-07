جزيرة ياس ترفيه يسبق عصره

في طريق وداعك لمدينة أبوظبي باتجاه مناطق العاصمة الخارجية أو الاتجاه نحو إمارة دبي، على طريق جسر «الشيخ خليفة» (الشهامة – السعديات)، الذي يعد أحد أهم الجسور التي تربط العاصمة بالإمارات والمدن الخارجية..

وبعد اجتياز الجسر وجزيرة السعديات، لن تجد سبيلاً لوقف انحراف بوصلة النظر لديك إلى الجهة اليمنى، حيث سلسلة المشاهد فائقة الجمال تتجمع في جزيرة واحدة.. هي جزيرة ياس.

«ياس» جزيرة سياحية بامتياز؛ وهي من مناطق الدولة التي تستهوي القلوب والعقول بمرافقها الترفيهية والتجارية والفندقية، فضلاً عن إطلالتها البهية المائية المفعمة بشاعرية طبيعية على شاطئ ياس، حيث أشعة الشمس ترسل بريقها الى المياه لتغذي النباتات المتنوعة وتسرّ الناظر إلى أفق الطبيعة الممتد.

موقع استراتيجي

تحتل الجزيرة موقعاً استراتيجياً، حيث تبعد نحو 25 دقيقة عن العاصمة أبوظبي وساعة عن دبي، وتبلغ مساحتها 2500 هكتار. ولجزيرة ياس ثلاثة مداخل؛ الرئيسي هو المطل على الشارع العام (طريق الشهامة – السعديات)، وفي بداية المدخل نجد إشارات تقود الزوار للاستدلال على الأماكن التي تضمها الجزيرة، وأخرى تحذر من بعض السلوكيات غير المرغوبة حفاظاً على المظهر الحضاري للجزيرة.

بمجرد الدخول الى الجزيرة يلحظ الزائر عمال بلدية مدينة أبوظبي، وهم يمارسون عملهم اليومي لتوفير أقصى درجات الراحة وتأمين أدق تفاصيل الجمال والمتعة للزائرين، وعند ساعات الظهيرة تجد سائقي مركبات صيانة الشوارع، قد أنهوا مهام تنظيف وإزالة المخلفات والشوائب عن جميع المسارات.

عالم فيراري

عند تجوالنا في الجزيرة من المدخل المطل على طريق (الشهامة – السعديات)، نمرُّ بعددٍ من الإشارات الضوئية عند آخرها يقع مول ياس التجاري، يقابله «درب ياس الترفيهي» الذي ينقسم الى جزأين متقابلين يفصلهما طريق مروري طويل يقطع الجزيرة إلى نصفين، يضم الجانب الأيسر حلبة ياس، و«ميدان دو» للفعاليات السنوية..

وعالم فيراري أبوظبي الذي يعد أكبر مدينة ترفيهية مغطاة في العالم، ومستوحاة من سيارة فيراري، حيث تروي هذه المدينة الترفيهية قصة فيراري من خلال أكثر من 20 مرفقاً ترفيهياً ولعبة تعريفية، فضلاً عن تخصيص مواقع للتسوق ومطاعم لتذوق إبداعات المطبخ الإيطالي.

أفضل مرسى

وفي الجانب الأيمن نجد «مرسى ياس لليخوت»، الذي تم تأسيسه ليكون بمثابة القبلة الأولى لليخوت في الشرق الأوسط، ويضم المرسى 222 رصيفاً لرسو اليخوت التي تتراوح أحجامها بين 8 أمتار وحتى 150 متراً، كما يتيح للزائرين دخول السواحل الطبيعية، والجزر غير المأهولة بالسكان..

الأمر الذي ساهم في حصوله على جائزة «أفضل مرسى» من «جوائز عالم اليخوت» و«جوائز اليخوت في الخليج العربي» في 2010.

المدينة المائية

ويتسع الجانب الأيمن لمساحة 15 ملعب كرة قدم، ويوفر 43 لعبة ومرفقاً ترفيهياً في مقدمها «ياس ووترورلد» المدينة المائية الساحرة، ومضمار ياس لينكس..

وهو أول ملعب غولف لينكس حقيقي في المنطقة، يضم مجموعة من التلال وأشجار المانغروف، وشاطئ ياس، بالإضافة إلى عدد من الفنادق والمنتجعات التي تستوعب نحو ألفي نزيل وتضم أكثر من 57 مطعماً ومقهى وصالة حائزة على جوائز عالمية، فضلاً عن قاعة مغطاة ومكيفة لإقامة الاحتفالات والعروض العالمية.

نظام المرور

امتداداً لأحد الممرات الثلاثة الخارجة من الجزيرة، نجد موقفاً للسيارات يمثل مدخلاً للزوار إلى مركزين تجاريين، يعملان على توفير كافة احتياجات الزوار المنزلية، من المفروشات والأثاث والمعدات المستخدمة في الزراعة المنزلية وغيرها.

بقي القول إن الزائر لـجزيرة ياس، سيختتم تجربته المثيرة بمزيد من المتعة والإعجاب، لاسيما في نظام المرور المحكم الذي يضبط السرعات هناك، وينظم سلوك السائقين باحترافية صامتة، لتغدو الحركة في هذه الجزيرة حضارية بما يفوق أشهر الأماكن السياحية العالمية.