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مصطفى الفقى: طرح أسماء مثل عدلى منصور والزند لرئاسة البرلمان سابق لأوانه

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مصطفى الفقى: طرح أسماء مثل عدلى منصور والزند لرئاسة البرلمان سابق لأوانه مصطفى الفقى: طرح أسماء مثل عدلى منصور والزند لرئاسة البرلمان سابق لأوانه
قال الدكتور مصطفى الفقى، المفكر السياسى، إن طرح أسماء لرئاسة البرلمان مثل عمرو موسى، أمين عام جامعة الدول العربية، والمستشار أحمد الزند وزير العدل، والرئيس السابق المستشار عدلى منصور، سابق لأوانه ولا يمكن الحكم على مثل هذه التكهنات قبل اكتمال المشهد ومعرفة كل أعضاء البرلمان سواء المنتخبين أو المعينين.

وأضاف "الفقى" فى تصريحات خاصة أنه يتمنى أن يترأس البرلمان شخصية وطنية، خبيرة وواعية متفهمة لطبيعة المرحلة، مشيرا إلى أن تعليق بعض الدول لرحلاتها إلى شرم الشيخ، تعد تصرفات سابقة لأوانها، وكان عليهم انتظار التحقيقات وتحليل بقايا الطائرة الروسية المنكبوبة، للتأكد من صحة ما تقول ومن ثم تبنى قراراتها.

بالفيديو.. مصطفى الفقى: الطائرة الروسية المنكوبة متهالكة ولها سوابق فى الحوادث

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مصر 365

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