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مصادر: التحقيقات لم تثبت وجود متفجرات أو عبوات ناسفة داخل الطائرة الروسية

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مصادر: التحقيقات لم تثبت وجود متفجرات أو عبوات ناسفة داخل الطائرة الروسية مصادر: التحقيقات لم تثبت وجود متفجرات أو عبوات ناسفة داخل الطائرة الروسية
أكدت مصادر رفيعة المستوى، أن التحقيق فى سقوط الطائرة الروسية لم يثبت وجود أية متفجرات أو عبوات ناسفة داخل الطائرة، وقالت إنه بعد تحليل جسم الطائرة لم يتم العثور على آثار لمتفجرات أو مخلفات لمواد متفجرة فى الطائرة.

وقالت المصادر لـ"اليوم السابع"، إن أى تفجير سينتج عنه مخلفات فى جسم الطائرة، وأنه بعد فحص الطائرة لم يتم العثور على هذه المخلفات، مما يستبعد هذه الفرضية، لافتة إلى أن اللجنة الخماسية المعنية بالتحقيق فى حادث سقوط الطائرة ستعلن فى مؤتمرها الصحفى مساء اليوم السبت بمقر وزارة الطيران تفاصيل جديدة خاصة بنتائج التحقيقات.

وتضم اللجنة الخماسية، المسئولة عن تفريغ محتويات الصندوقين الأسودين للطائرة، الفريق المصرى المسئول عن تحليل الحادث، بالإضافة إلى الخبراء الروس، إلى جانب طاقم خبراء من فرنسا وألمانيا يمثلان الشركة المصنعة للطائرة إيرباص 321، كما تضم خبراء أيرلنديين لكون الطائرة مسجلة فى أيرلندا.

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مصر 365

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