رئيس الطرق والكبارى:كمية مياه الأمطار الساقطة على الطرق لم أشاهدها بحياتى

أكد اللواء عادل ترك رئيس هيئة الطرى والكبارى وجود حالة استنفار تام بين مجموعات العمل المشكلة لمواجهة السيول التى تتعرض لها مناطق الجمهورية، قائلا: "يوجد كميات مياه سقط على الطرق لم أشاهدها فى حياتى".

وأضاف رئيس هيئة الطرق والكبارى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه يوجد 9 مجموعات عمل موزعة على طرق الجمهورية مزودة بمعدات سحب وشفط الأمطار، وتقوم بسحب المياه المتراكمة على الطرق أول بأول، وأن وزير النقل يتابع معه باستمرار عمل مجموعات العمل.

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